В Москве из-за аварии без тепла остались 900 многоэтажек

На востоке столицы произошел прорыв трубопровода. Поврежденный участок пришлось перекрыть. Из-за ЧП без тепла остались около около 900 многоквартирных жилых домов, передает ТАСС.

"Теплоснабжение осуществляется по резервной схеме на пониженных параметрах теплосети", – рассказали в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго

Прорыв магистрального подающего трубопровода теплосети диаметром 800 миллиметров произошел в районе дома № 7 по улице Байкальская. В результате аварии пострадал один человек.