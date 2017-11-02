Умер режиссер фильма "Секретный фарватер"

Режиссер Одесской киностудии Вадим Костроменко умер в возрасте 83 лет, передает ТАСС. Сообщается, что он был тяжело болен. В одесском отделении Национального союза кинематографистов Украины режиссера назвали одним из старейших и наиболее значимых мастеров киноискусства в стране.

Самыми известными работами Вадима Костроменко являются фильмы "Квартет Гварнери" (1978 год) и "Секретный фарватер" (1986 год). В качестве оператора он снял 13 художественных лент.