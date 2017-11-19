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На Украине избили последнего помощника Саакашвили

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Бывший президент Грузии и один из лидеров украинской оппозиции Михаил Саакашвили заявил, что неизвестные избили его водителя Владимира. Он оказался последним подручным опального политика.

"Властное ОПГ, которое пытается выжить меня из Украины, одного за другим убирает мое непосредственное окружение", – написал Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook. Водитель попал в больницу, по факту случившегося проводится проверка.

Автор: Евгений Мышко19 ноября 2017, 17:09

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