На Ярославском направлении МЖД случился сбой

Утром 19 ноября в движении поездов на Ярославском направлении московской железной дороги произошел сбой. Неизвестные несколько раз срывали стоп-кран, из-за чего некоторые электрички были задержаны.
Движение восстановлено и входит в график, передает агентство городских новостей "Москва". Ведется розыск злоумышленников.
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