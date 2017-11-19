На Ярославском направлении МЖД случился сбой

Утром 19 ноября в движении поездов на Ярославском направлении московской железной дороги произошел сбой. Неизвестные несколько раз срывали стоп-кран, из-за чего некоторые электрички были задержаны.

Движение восстановлено и входит в график, передает агентство городских новостей "Москва". Ведется розыск злоумышленников.