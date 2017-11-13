Больше 160 человек погибли при землетрясении в Иране

На границе Ирана и Ирака, в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от города Керманшах произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6. Его очаг залегал на глубине десяти километров.
Согласно последним данным, число погибших достигло 164, передает RT. Свыше 1,6 тысячи человек пострадали.
29-летний брюнет откровенно высказался об отношениях с балериной
Героиню новостей пригласили на телестройку в качестве эксперта
Пользователи сети обрушились с критикой на певицу
Участница "Битвы экстрасенсов" раскрыла судьбу артиста