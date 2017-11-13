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Больше 160 человек погибли при землетрясении в Иране

прочитано 140 раз

На границе Ирана и Ирака, в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от города Керманшах произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6. Его очаг залегал на глубине десяти километров.

Согласно последним данным, число погибших достигло 164, передает RT. Свыше 1,6 тысячи человек пострадали.

13 ноября 2017, 08:29

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