За что студент перерезал горло учителю в Москве

Сотрудники столичного управления Следственного комитета пытаются установить, что стало причиной зверского убийства преподавателя в колледже на западе Москвы. Правоохранители в качестве основных рассматривают несколько версий.

Личный конфликт

Полицейские считают, что 17-летний студент мог напасть на классного руководителя из-за угроз. Как оказалось, молодой человек в течение двух недель не появлялся на занятиях, после чего преподаватель пригрозил ему отчислением.

По некоторым данным, проблем с успеваемостью у парня не было. Его мать рассказала, что также у студента не было конфликтов в колледже. Большую часть свободного времени он проводил за компьютерными играми.

Секретное задание

Не исключено, что юношей кто-то умело манипулировал. На это может указывать странное поведение студента: он зачем-то устроил фотосессию на фоне трупа и выложил снимки на своей странице в социальной сети.

Следователи пытаются взломать телефон молодого человека, чтобы получить доступ к его личной переписке, передает Telegram-канал Mash. Есть вероятность, что действиями злоумышленника руководили на расстоянии.

Третий участник

Есть предположение, что в конфликте принимал участие еще один человек. Возможно, неизвестный напал на преподавателя, а затем зарезал студента, который стал свидетелем кровавой драмы.

В пользу этой версии говорят некоторые улики, обнаруженные на месте происшествия. Тем не менее никаких убедительных доказательств нет: никто не слышал шума в кабинете во время убийства. Более того, студенты не видели, чтобы кто-то входил в аудиторию или выходил из нее перед тем, как были обнаружены трупы.

Предыстория

Напомним, резонансное убийство произошло днем 1 ноября в колледже на западе Москвы. Студенты обнаружили в аудитории труп 17-летнего молодого человека и преподавателя ОБЖ.

На месте случившегося работают сотрудники столичного управления Следственного комитета России. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.