Студент устроил фотосессию на фоне трупа учителя в Москве

Сеть шокировали жуткие фотографии с места убийства учителя в московском колледже. Студент, устроивший резню, сделал несколько снимков на фоне трупа.

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Селфи появились на личной странице злоумышленника в социальной сети "ВКонтакте". Судя по всему, молодой человек сделал фотографии за несколько секунд до гибели.

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Обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники столичного управления Следственного комитета. На месте случившегося работают специалисты.

Убийство произошло в перерыве между занятиями. По предварительным данным, 17-летний молодой человек дождался, пока ученики выйдут из кабинета, а затем набросился с ножом на преподавателя. Пострадавший скончался на месте от множественных ран в области шеи.





Предполагаемый злоумышленник был найден мертвым рядом с учителем. Правоохранители обнаружили на теле студента похожие травмы.

По некоторым данным, убийство произошло из-за личного конфликта между молодым человеком и педагогом. Следователи предполагают, что юноша мог пойти на крайние меры из-за плохой успеваемости.





Существует и альтернативная версия. Правоохранители не исключают, что в конфликте принимал участие еще один человек. Возможно, именно он убил преподавателя и студента, а затем скрылся, передает Telegram-канал Mash. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.