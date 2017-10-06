Убийца московского бизнесмена приехал на дело на велосипеде

В Сеть попали кадры убийства столичного бизнесмена Арсена Папазяна. Преступление произошло 5 октября.

На записи видно, что киллер достаточно долго ждал жертву во дворе, если судить по частой перемене его позы и топтании на месте. При появлении бизнесмена убийца выстрелил в него и быстро скрылся с места преступления, передает URA.RU.

Ранее считалось, что злоумышленник уехал на машине. Видео же свидетельствует, что киллер покинул место убийства на велосипеде.