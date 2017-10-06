Убийца московского бизнесмена приехал на дело на велосипеде
На записи видно, что киллер достаточно долго ждал жертву во дворе, если судить по частой перемене его позы и топтании на месте. При появлении бизнесмена убийца выстрелил в него и быстро скрылся с места преступления, передает URA.RU.
Ранее считалось, что злоумышленник уехал на машине. Видео же свидетельствует, что киллер покинул место убийства на велосипеде.
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