Обезумевший буйвол напал на покупателей в магазине
Как видно на записи, опубликованной на канале YouTube, разъяренное животное ворвалось в магазин и стало преследовать одного из покупателей. При этом буйвол громил все попадавшиеся на его пути полки с товарами. Прибывшим на место происшествия полицейским пришлось застрелить агрессивное животное.
Как передает KNews, в результате инцидента пострадали шесть человек. Двоих пришлось срочно госпитализировать. Среди раненых покупателей оказалась беременная женщина.
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