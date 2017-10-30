Обезумевший буйвол напал на покупателей в магазине

В Сети набирает популярность устрашающее видео, сделанное в одном из магазинов китайского города Яньчэн. В торговое помещение ворвался огромный буйвол и устроил погром.

Как видно на записи, опубликованной на канале YouTube, разъяренное животное ворвалось в магазин и стало преследовать одного из покупателей. При этом буйвол громил все попадавшиеся на его пути полки с товарами. Прибывшим на место происшествия полицейским пришлось застрелить агрессивное животное.

Как передает KNews, в результате инцидента пострадали шесть человек. Двоих пришлось срочно госпитализировать. Среди раненых покупателей оказалась беременная женщина.