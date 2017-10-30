Известную российскую актрису ограбили в Москве

В Москве неизвестный ограбил актрису театра и кино Ольгу Анохину. Как сообщает "МК", инцидент произошел на улице Строителей поздно вечером 28 октября.

Преступник вырвал из рук артистки Театра имени Моссовета сумку, в которой находились 11 тысяч рублей и телефон Samsung, после чего скрылся. По предварительным данным, ограбление совершил выходец из Средней Азии.