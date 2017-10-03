Библиотекарь умер в шкафу во время секс-игры

Британский библиотекарь был найден мертвым в шкафу собственного дома в Пембрукшире. Мужчина скончался в результате так называемого эротического удушения.

На лице 38-летнего Симона Смита была надета черная латексная маска, предназначенная для опасной мазохистической секс-игры самим с собой, передает The Sun. Cмысл этого развлечения заключается в том, что человек намеренно душит себя ради того, чтобы усилить сексуальное возбуждение во время мастурбации.

Ограничение поступления кислорода в мозг вызывает у любителей таких игр невероятно яркий оргазм, сопровождающийся приятным головокружением. Однако в процессе получения удовольствия человек перестает контролировать ситуацию, что весьма часто приводит к летальному исходу.

Когда Смит не пришел на работу в местную библиотеку, его коллеги забили тревогу. Они вызвали полицию, которая и обнаружила тело мужчины.

Правоохранители установили, что смерть Смита была непреднамеренной. Несмотря на странные увлечения мужчины, знакомые охарактеризовали его как талантливого певца и человека разносторонних талантов. За свою жизнь британец успел поработать садоводом, поваром, помощником в банке и управляющим похоронного агентства.