Московскую школьницу в ванной убил заряжающийся телефон

Школьница скончалась в ванной от удара током. Причиной стал подключенный к розетке смартфон.

Жертвой несчастного случая стала 14-летняя московская школьница, которая принимала ванну с телефоном руках. Она решила ответить на звонок, но телефон, заряжавшийся от сети, выскользнул из мокрых пальцев.

По информации "Московского Комсомольца", 2 октября девочка вернулась домой после прогулки и решила принять ванну. Заметив, что ее смартфон разряжается, взяла удлинитель и подключила его к сети.

Мама и бабушка просили девочку не пользоваться телефоном в ванной, однако она не послушалась. Школьнице было нужно оставаться на связи с подружками и одноклассницами.

Подросток скончался на месте. Девочку нашли родные. Мама обратила внимание, что в ванной подозрительно тихо. Дочь не отзывалась. Тогда женщина вскрыла дверь и увидела тело своего ребенка с телефоном на груди.

Пока она пыталась реанимировать подростка, бабушка школьницы вызывала медиков. К сожалению, врачам скорой помощи оставалось только зафиксировать время смерти девочки. Напомним, это не первый подобный случай. Год назад в Москве произошла аналогичная трагедия, но тогда погибшему подростку было 15 лет.

Врачи и эксперты отмечают: телефон не может убить человека, ведь напряжение его аккумулятора слишком мало. Все случаи с летальным исходом происходят, когда смартфон подключен к розетке. Если заряжающееся устройство упадет в воду, смертельный исход принимающего ванну неизбежен. Это обусловлено тем, что современные аккумуляторы изготавливаются по импульсной технологии – они не понижают 220 вольт, которые идут из сети.