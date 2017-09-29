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Hi-tech

iPhone 8 Plus взорвался во время зарядки

Фото: GLOBAL LOOK press/Dinendra Haria
Не успели стартовать продажи нового смартфона компании Apple, как появилась информация о его опасных свойствах. Так, на Тайване произошел первый случай возгорания iPhone 8 Plus во время зарядки.
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Жительница острова Тайчжун по фамилии Ву купила золотой iPhone 8 Plus на 64 гигабайта 23 сентября, через день после начала продаж, сообщает портал Gizmochina. Однако спустя пять дней смартфон взорвался во время зарядки. 

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По информации портала, телефон загорелся в тот момент, когда был заряжен на 70%. При этом для подключения к источнику питания Ву использовала оригинальный блок питания.

По словам владелицы iPhone, взрыв произошел через три минуты после подключения к сети. В результате взрыва задняя панель гаджета отделилась от остального корпуса.

Напомним, 29 сентября продажи новой модели iPhone стартовали в Москве. Желающие приобрести смартфон от Apple занимали очередь у здания ГУМа еще ночью. Всего к 10:00 у магазина собрались около 100 человек. Однако ажиотажа, как в прошлые годы, не было.

Как писали Dni.Ru, Apple​ представила три новых модели iРhone 12 сентября. Согласно информации на официальном сайте компании, iPhone 8 с 64 гигабайтами можно будет купить за 56 990 рублей. Вариант с 256 гигабайтами – за 68 990 рублей. iPhone 8 Plus будет стоить 64 990 рублей и 76 990 рублей соответственно. Отметим, что iPhone X поступит в продажу в начале ноября.

Ранее плохая слава закрепилась за смартфонами Samsung Galaxy Note 7. Определенная партия телефонов этой модели была отозвана из-за многочисленных случаев взрыва. В аэропортах до сих пор весит объявление с просьбой сдавать этот телефон в багажное отделение. 

Автор: Рудольф Великолепный29 сентября 2017, 14:27

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