В Киеве десятки уклонистов попали в армию после облавы в клубе

В Киеве в ночь на 28 октября полицейские нагрянули с облавой в клуб. В заведении задержали 60 человек, 32 из которых оказались уклонистами от прохождения срочной службы.

Полицейские доставили молодых людей в пункт сбора призывников. В клубе были обнаружены наркотики, по факту происшествия проводится проверка, передает РИА Новости Украина.