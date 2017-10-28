Самолет баскетбольной команды искорежило в полете

Лайнер, на борту которого находились игроки баскетбольного клуба "Оклахома-Сити Тандер", получил серьезные повреждения во время полета. Спортсмены узнали об этом только после посадки в аэропорту Чикаго.

Воздушное судно буквально искорежило: на передней части кузова появилась огромная вмятина. Запечатлел повреждения один из баскетболистов. Причина происшествия устанавливается.