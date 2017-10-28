Россиянин застрял на необитаемом острове после крушения
Чтобы привлечь внимание спасателей, россиянин размахивал красной тканью и выложил из мха на земле слово Help (англ. – Помогите). Видео спасения было опубликовано на YouTube.
Местное издание SVT сообщает, что путешественник пропал 25 октября. Он плыл на лодке из Стокгольма в сторону Испании, но потерпел крушение. Пострадавший был доставлен в больницу, обстоятельства случившегося устанавливаются.
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