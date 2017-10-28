Россиянин застрял на необитаемом острове после крушения

Недалеко от берегов Швеции на маленьком необитаемом острове спасатели нашли россиянина. Лодка путешественника потерпела крушение, и он провел двое суток на небольшом клочке земли.

Чтобы привлечь внимание спасателей, россиянин размахивал красной тканью и выложил из мха на земле слово Help (англ. – Помогите). Видео спасения было опубликовано на YouTube.

Местное издание SVT сообщает, что путешественник пропал 25 октября. Он плыл на лодке из Стокгольма в сторону Испании, но потерпел крушение. Пострадавший был доставлен в больницу, обстоятельства случившегося устанавливаются.



