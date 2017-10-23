В Австралии умер основатель AC/DC

На 71-м году жизни в Австралии скончался известный музыкант, продюсер, один из основателей группы AC/DC Джордж Янг. Об этом сообщили на официальной странице коллектива в социальной сети Facebook.
"Нельзя найти более профессионального музыканта, композитора, продюсера и наставника", – гласит текст заявления. Причины смерти не разглашаются.
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