Озвучена главная версия пожара в ТЦ "Синдика"
Как рассказал источник в правоохранительных органах, основная версия пожара – поджог. "Версия с неисправностью электрики или короткого замыкания полностью исключена. На первый план вышла версия поджога", – цитирует собеседника ТАСС.
В пользу поджога говорят показания свидетелей, а также то, что возгорание распространялось с очень большой скоростью. Вместе с тем окончательно причина пожара еще не установлена. Если основная версия подтвердится, материалы дела отправят в следственные органы для возбуждения уголовного дела.
Напомним, подмосковный торговый центр "Синдика" загорелся 8 октября. Общая площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение на площади одна тысяча квадратных метров, были эвакуированы около трех тысяч человек.
Из-за возгорания пострадали три человека. На ликвидацию пожара у спасателей ушло больше десяти часов. В тушении огня принимали участие более 350 человек. Также использовалась специальная пожарно-спасательная техника, включая вертолеты Московского авиационного центра и МЧС.
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