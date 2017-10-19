Озвучена главная версия пожара в ТЦ "Синдика"

Эксперты назвали причину крупного пожара в торговом центре "Синдика", расположенном на 65-м километре МКАД в Московской области. Специалисты исключили электротехническую версию возгорания.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, основная версия пожара – поджог. "Версия с неисправностью электрики или короткого замыкания полностью исключена. На первый план вышла версия поджога", – цитирует собеседника ТАСС.

В пользу поджога говорят показания свидетелей, а также то, что возгорание распространялось с очень большой скоростью. Вместе с тем окончательно причина пожара еще не установлена. Если основная версия подтвердится, материалы дела отправят в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

Напомним, подмосковный торговый центр "Синдика" загорелся 8 октября. Общая площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение на площади одна тысяча квадратных метров, были эвакуированы около трех тысяч человек.

Из-за возгорания пострадали три человека. На ликвидацию пожара у спасателей ушло больше десяти часов. В тушении огня принимали участие более 350 человек. Также использовалась специальная пожарно-спасательная техника, включая вертолеты Московского авиационного центра и МЧС.