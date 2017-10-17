Спящая ячейка "ИГ" хотела взорвать Киркорова

Задержанные ранее члены запрещенной террористической группировки "Исламское государство" планировали совершить теракт на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале. Боевики хотели напасть на певца и гостей шоу с помощью трех самодельных взрывных устройств.

О замысле спящей ячейки террористов "ИГ" рассказал источник, близкий к ФСБ, и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования дела, сообщает РБК. Боевики планировали взорвать три самодельные бомбы на концерте Филиппа Киркорова, с которым он приезжал в Махачкалу 6 июля.

К счастью, осуществить задуманное террористам не удалось. Причину, по которой боевики отказались от атаки на концертный зал, источники не уточняют.

По информации собеседника издания, в день концерта Киркорова главарь ячейки, 30-летний Габибула Халдузов, предложил двум другим боевикам напасть на сотрудников милиции в парке имени 50-летия Октября, чтобы получить огнестрельное оружие. Вооружившись ножами и топором, террористы отправились атаковать правоохранителей. Однако из-за большого скопления людей в парке им снова не удалось реализовать свои планы.

Напомним, 14 октября в Москве и Махачкале оперативники задержали главаря спящей ячейки "ИГ" Халдузова и двух других боевиков. Также известно, что все они являются уроженцами Дагестана и до вступления в преступную группировку работали на стройке.

По данным осведомленного источника, Халдузов является самым опытным боевиком. Он использует приложение Telegram для связи с другими членами террористической группировки.