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Рошаль о смерти придавленной телевизором москвички
"Упал телевизор. Ребенок погиб. Ежегодно – несколько подобных травм. Проверьте, устойчиво ли стоит телевизор у вас дома", – написал Рошаль на своей странице в Twitter.
Ранее Следственный комитет Москвы сообщил о гибели годовалой девочки в доме на улице Недорубова. На малышку упал телевизор, когда ее семья убиралась в квартире. Ребенок скончался на месте от полученных травм.
По факту смерти девочки проводится доследственная проверка, сообщили в ведомстве. Как только выяснятся все обстоятельства трагедии, будет принято процессуальное решение.
Отметим, что дети довольно часто погибают из-за непрочно установленной мебели или техники. В 2014 году двухлетнюю жительницу столицы насмерть придавило дверью шкафа-купе. В момент происшествия ее родители что-то отмечали с друзьями.
А в ноябре 2016 года годовалый мальчик в Ленинградской области получил травму черепа после того, как на него упал шкаф. В тяжелом состоянии ребенок был доставлен в реанимацию.
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Фотографии были опубликованы незадолго до Нового года и во время праздников