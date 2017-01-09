Рошаль о смерти придавленной телевизором москвички

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал гибель годовалой девочки, на которую упал телевизор. Он подчеркнул, что это не первый подобный случай.

"Упал телевизор. Ребенок погиб. Ежегодно – несколько подобных травм. Проверьте, устойчиво ли стоит телевизор у вас дома", – написал Рошаль на своей странице в Twitter.

Ранее Следственный комитет Москвы сообщил о гибели годовалой девочки в доме на улице Недорубова. На малышку упал телевизор, когда ее семья убиралась в квартире. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

По факту смерти девочки проводится доследственная проверка, сообщили в ведомстве. Как только выяснятся все обстоятельства трагедии, будет принято процессуальное решение.

Отметим, что дети довольно часто погибают из-за непрочно установленной мебели или техники. В 2014 году двухлетнюю жительницу столицы насмерть придавило дверью шкафа-купе. В момент происшествия ее родители что-то отмечали с друзьями.

А в ноябре 2016 года годовалый мальчик в Ленинградской области получил травму черепа после того, как на него упал шкаф. В тяжелом состоянии ребенок был доставлен в реанимацию.