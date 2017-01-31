В Конго разбились российские пилоты

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В Конго разбился военный вертолет. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два пилота из России.
О крушении сообщил генерал армии Конго, передает "Газета.ru". Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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