Женщина выпала из окна 14-го этажа здания Госинспекции в Москве

Местные жители прячутся в подвалах во время нападения
О происшествии сообщил генерал армии африканского государства
На северо-востоке Москвы из окна 14-го этажа здания Государственной инспекции по недвижимости выпала женщина. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.
Информации о состоянии пострадавшей нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются, передает Life.ru.
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