В Москве прохожий обстрелял подростков из-за громкой музыки

На северо-востоке Москвы 30 января прохожий обстрелял подростков. Молодые люди находились в салоне автомобиля Lada Priora. Они разозлили местного жителя тем, что слишком громко включили музыку.

"Он сперва сделал замечание, а потом обстрелял их из травматического пистолета", – сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сами подростки заявили, что сделали потише после обращения местного жителя, а тот потребовал, чтобы они покинули район. В результате происшествия два молодых человека получили огнестрельные травмы ног и были госпитализированы, передает Life.ru.

