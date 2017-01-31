Местные жители прячутся в подвалах во время нападения
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Гость расстрелял семью во время свадьбы в церкви
На кадрах снятого очевидцами ролика видно, как злоумышленник входит в церковь вслед за невестой. Затем приближается к одной из скамей, на которой расположились гости. Мужчина кричит, что именно они наняли киллера, убившего его отца. Затем достает пистолет и открывает огонь по людям.
От выстрелов пострадали 62-летний местный житель, его 32-летний сын и невестка. Мужчины получили серьезные огнестрельные ранения и находятся в госпитале, уточняет издание Mirror. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают преступника.
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