Ресторан в центре Москвы "заминировали" из-за счета на 11 тысяч

Практически одновременно в полицию поступило сообщение о двух ЧП в одном и том же ресторане в центре Москвы. Согласно первому звонку, в заведении под названием "Зоо" прогремел взрыв. Второй звонивший, представившийся офицером в отставке, рассказал, что захватил в заложники работников и клиентов ресторана и готов расстреливать их по одному из автомата Калашникова.

К ресторану были стянуты силы быстрого реагирования и саперы. Однако когда в здание ворвался спецназ, то никаких террористов внутри силовики не обнаружили. Оказалось, что от их лица выступали двое подвыпивших посетителей – 45-летний Москвич и его 30-летняя приятельница из Чувашии, передает Life.ru.

По всей видимости они хорошо посидели в ресторане – счет составил 11 тысяч рублей. Таких денег у парочки при себе не оказалось и тогда кто-то из них решил избежать оплаты подобной выходной. О взрыве сообщила дама, кавалер взял на себя роль захватчика. Теперь им грозит тюремный срок и крупные штрафы за заведомо ложное сообщение о теракте.