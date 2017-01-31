У российской актрисы украли кошелек с 240 тысячами рублей

Специалистам удалось спасти 14 человек
Злоумышленники с помощью обмана заманили 20-летнюю девушку в другую страну
Актриса и художественный руководитель Чеченского драматического театра имени Ханпаши Нурадилова стала жертвой воров во время командировки в Москву. После работы Хава Ахмадова решила погулять в торговом комплексе "Атриум", а когда спустилась в метро, не нашла свой кошелек с 240 тысячами рублей, передает Life.ru. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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