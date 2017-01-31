Инженера "Газпрома" нашли мертвым на работе в Москве

Специалистам удалось спасти 14 человек
Злоумышленники с помощью обмана заманили 20-летнюю девушку в другую страну
В здании делового центра "Газпрома" в поселении Сосенское в Москве было обнаружено тело инженера корпорации, передает Life.ru. Сообщается, что утром он пришел на работу, а под конец дня был найден мертвым коллегами. Обстоятельства гибели мужчины выясняют сотрудники Следственного комитета и полиции.
Популярная певица призналась, что тяжело расстается с близкими людьми
По прогнозам синоптиков, теплая погода в столице установится не по календарю
Такое решение принято на основании медобследования экс-губернатора
Общественность возмутилась, когда увидела пикантные фотографии