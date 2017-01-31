Инженера "Газпрома" нашли мертвым на работе в Москве

В здании делового центра "Газпрома" в поселении Сосенское в Москве было обнаружено тело инженера корпорации, передает Life.ru. Сообщается, что утром он пришел на работу, а под конец дня был найден мертвым коллегами. Обстоятельства гибели мужчины выясняют сотрудники Следственного комитета и полиции.