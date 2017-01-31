Полиция проверяет сообщение о наезде на женщину с коляской в Москве

В полицию поступил сигнал о том, что на пересечении улиц Артюхиной и Чистова на юго-востоке столицы машина наехала на женщину с коляской. Прибывшим на место стражам порядка заявитель сообщил, что ошибся: на самом деле его жена споткнулась о бордюр, а водитель автомобиля остановился, предположив, что задел ее, передает агентство городских новостей "Москва". Сотрудники ГИБДД проверяют полученную информацию.