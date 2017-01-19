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Спасатели обнаружили тело первой жертвы стихии
Найден обгоревший труп исполнительницы хита "Ламбада"
Браз нашли мертвой в населенном пункте Сакуарема. Полиция расследует случившееся как возможное убийство.
По информации правоохранительных органов, в доме певицы незадолго до ее гибели были замечены двое неизвестных, сообщает интернет-портал UOL. Информация о смерти была подтверждена пресс-службой местной гражданской полиции.
По данным пожарной охраны, команда огнеборцев была вызвана на происшествие в 6 часов утра. Приехав на вызов, они потушили пожар в автомобиле Honda Civic, где на заднем сидении нашли полностью обгоревшее тело певицы.
Перед этим в 3:50 ту же пожарную команду вызывали, чтобы потушить пожар в мансарде отеля. Местная полиция расследует, были ли связаны между собой эти два инцидента.
Лоалва Браз родилась в 1953 году в Рио-де-Жанейро. Всемирную известность она получила после того, как переехала во Францию. Там Браз стала солисткой франко-бразильской поп-группы Kaoma. В 1989 году коллектив записал песню "Ламбада", которая заняла первые строчки в хит-парадах многих стран.
В последние годы певица проживала в Рио-де-Жанейро. Она владела небольшой гостиницей на побережье штата.
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