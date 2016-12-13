Жестокий украинец сделал "тушенку" из членов семьи

В Киеве житель Белой Церкви убил и расчленил трех родственников, включая родного дядю. В ходе следствия вскрылись шокирующие подробности: подозреваемый сварил из них "тушенку".

В киевской полиции рассказали, что злоумышленник варил расчлененных родственников в больших кастрюлях, чтобы приготовить мясные консервы. Он уже успел закатать крышками несколько банок, когда на место происшествия прибыли полицейские, передают "Вести".



Стражи порядка попытались проникнуть в жилище, где произошла трагедия. Однако дверь им никто не открыл. В этот момент в квартире раздался выстрел. Вскрыв дверь, оперативники обнаружили в жилом помещении расчлененные останки нескольких человек. Подозреваемый в убийстве родственников мужчина находился в этой же квартире с огнестрельным ранением головы.

Прибывшие на место преступления медики попытались доставить пострадавшего в больницу. Однако от полученных ран он скончался в машине скорой помощи.

По данным Национальной полиции Украины, в квартире проживала семья киевлян: мать, отец и их сын. Визит к ним 29-летнего племянника главы семьи и закончился этой чудовищной трагедией.

Ранее, 13 декабря сообщалось, что супруги из Нижнего Новгорода были обнаружены мертвыми в собственном доме. Тела нижегородцев нашли их близкие после того, как отец семейства несколько дней не появлялся на работе.

Как писали Dni.Ru, по предварительной версии следствия, 16-летний подросток зарезал отца с матерью и сбежал от возмездия в Сибирь. Вскоре беглец был снят с поезда Нижний Новгород – Екатеринбург в Кунгуре. В настоящее время решается вопрос с арестом подозреваемого и этапированием его в Нижний Новгород.