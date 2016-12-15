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Задержание террористов в Москве попало на видео
Российские спецслужбы задержали четверых террористов, планировавших серию атак в столице. По местам их проживания в Москве и Московской области были проведены обыски. Оперативную съемку ФСБ опубликовала Lenta.ru. В кадр попали как сами задержанные, так и обнаруженные при них взрывчатка и оружие.
Напомним, согласно данным ФСБ, злоумышленники планировали совершить серию терактов в столице по прямому указанию эмиссара запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Сам он находится в международном розыске и скрывается в Турции.
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