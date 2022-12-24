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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 26 декабря по 1 января

Гороскоп на неделю с 26 декабря по 1 января

Астролог Лилия Любимова представляет гороскоп на неделю – с 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года.
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Как бы ни складывались обстоятельства, от Нового года мы ждем волшебства. И последняя неделя 2022 даст нам его с избытком! Звезды расстарались и подготовили для нас предновогоднюю программу по всем законам сказочного жанра.

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Венера, отвечающая за наши желания и наш выбор, сначала повеселится в компании мистического Плутона, а затем пойдет шептаться с мечтателем Нептуном. Обе планеты относятся к высшим и затрагивают небесные сферы, над которыми не властны.

Их контакты с Венерой 26 и 28 декабря – это репетиция новогодней ночи. Загадывайте желания, размышляйте, пытайтесь почувствовать, ваши ли это желания и точно ли вы этого хотите?

29 числа Меркурий, который уже давно остановился и замер, начнет пятиться назад. Это наш шанс переосмыслить события года и вынести для себя уроки. Помириться с кем-то, признать свои ошибки и успехи, подвести черту.

Неделя мало подходит для практических дел, но, разумеется, мы все равно будем заниматься и бытом, и рутинами. Хорошо бы в любом деле ориентироваться на какие-то нравственные идеалы, не опускаться до обмана, грязных методов, нечестных расчетов и сделок. Нептун с Плутоном все видят!

Людям с ментальными проблемами будет проще вывозить, так как для них будут существовать более мягкие сценарии. Влюбленных ждет повышенный градус романтики и страсти. Под конец года многие девушки получат предложения руки и сердца, и множество пар поймут, что готовы терпеть косяки друг друга, лишь бы быть вместе.

Новогодняя ночь пройдет под эгидой гедонистки Луны в Тельце и целеустремленного Солнца. Момент для планирования, загадывания желания, самый что ни на есть подходящий. Звезды устремляются вперед и вверх, и нам нужно туда же. С Новым годом, друзья!

Овен

Солнце в королевском градусе Козерога в содружестве с Верхним Лунным узлом – это реально перст судьбы, указующий нам путь. Овнам гороскоп советует найти время на работу со своими целями. Запишите их, обдумайте, прочувствуйте. Не торопитесь, особенно за рулем. Вы все успеете!

Телец

Тельцы в Новогоднюю ночь почти что именинники: Луна буквально за несколько часов до звона курантов перейдет в ваш знак. Здесь она – олицетворение комфорта и красивой жизни. Окружите себя предметами роскоши, чувствуйте себя королями и королевами. Это поможет вам мыслить и мечтать на нужных частотах.

Близнецы

Близнецы будут настроены мистически. Если вы хотите погадать в Новогоднюю ночь или сделать какой-нибудь ритуал, у вас все получится. Вам лучше не отмечать праздник в большой компании или в толпе, гораздо приятнее будет находиться в узком кругу тех, кто живет примерно той же повесткой, что и вы.

Рак

Лилит заканчивает свой путь по вашему знаку 8 января, так что осталось потерпеть совсем немного. Эта планета многому научила вас и закалила. Используйте ее уроки. Работайте над тем, чтобы закончить год без долгов – и финансовых, и моральных. Встречайте Новый год с теми, кого действительно уважаете.

Лев

Львы будут заняты мыслями о работе не только всю неделю, но и в Новогоднюю ночь. Тем временем звезды советуют обратить внимание совсем на другое. Ваш темп и ритм жизни, расписание, нагрузка, привычки, питание. С этого нужно начинать путь наверх. Даже самую яркую ночь года заботьтесь о себе.

Дева

Девы подошли к концу года с переменами в личной жизни или в своем отношении к партнерским союзам, любви, семейной жизни. Вы стали взрослее и мудрее. Начинайте делать все так, чтобы вам не было дискомфортно. И загадывайте желание о том, чтобы все получилось по-вашему!

Весы

Луна чуть ли не до боя курантов будет испытывать ваше терпение и нервировать, так что возьмите сразу курс на невозмутимость и дзен. К счастью, ближе к полуночи она переместится в Телец, откуда порадует вас отражением в зеркале. Вы будете прекрасны, а значит, и желание загадаете прекрасное.

Скорпион

Вас ждут перемены, либо они уже начались. Солнце и Восходящий Лунный узел зовут вас вперед, к новым рубежам и целям. Темы, связанные с личной жизнью, деньгами, семейным бюджетом, недвижимостью будут интересны вам даже в тот момент, когда стрелки сойдутся на цифре 12.

Стрелец

Стрельцы как малые дети, будут чувствовать себя заинтриговано. Что там, за новым поворотом судьбы, за магической цифрой 01.01? Вам все интересно и радостно. Держитесь подальше от людей, которые будут пытаться вас в чем-то убедить или научить "как правильно". Вы сами себе режиссер!

Козерог

Солнце в королевском градусе вашего знака чувствует себя повелителем, и вам тоже перепадет величия. Можете надеть какой-нибудь королевский аксессуар – диадему или галстук с изображением короны. Будьте уверены в себе и несите эту уверенность дальше, в 2023 год, никуда не сворачивая.

Водолей

Ваш знак ждут самые крутые перемены в 2023 году: Сатурн покинет ваш знак, а Плутон в него войдет. Эти эпохальные перемены не обойдут стороной ни одного Водолея. Настройтесь на то, что эти перемены будут обязательно благоприятными для вас. Этот настрой в Новогоднюю ночь сделает свое дело.

Рыбы

Рыбам лучше всего провести Новогоднюю ночь с друзьями и единомышленниками. Коллективные энергии будут вас вдохновлять и создавать правильное направление вашим мыслям. 2023 год принесет немало перемен, загадывайте, что вы хотите изменить в своей жизни. Так и будет!

Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Автор: 24 декабря 2022, 23:54 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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