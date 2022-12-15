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Гороскоп
Декабрь – месяц опасности: Тамара Глоба предупредила россиян о самых трудных днях

Декабрь – месяц опасности: Тамара Глоба предупредила россиян о самых трудных днях

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на декабрь 2022 года.
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В декабре обычно подводят итоги года и строят планы на грядущий год. Но не стоит терять бдительность, ведь последний месяц еще не завершился, а значит, многое может произойти. Тамара Глоба предупреждает: декабрь – месяц опасности, когда возможны и пожары, и взрывы.

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Первая половина декабря отлично подходила для реализации каких-то проектов, поиска других решений привычных задач. Во второй половине декабря, когда Юпитер переходит в Овен, возможно появление новых идей. По словам Глобы, в декабре важно поставить перед собой цель и добиться ее до наступления 2023 года.

Астролог также перечислила опасные дни декабря. Очень внимательными необходимо быть 16 декабря, в ночь с 18-го на 19-е, в ночь с 22-го на 23-е, а также 25, 26 и 31 декабря. Однако последний день года будет опасен лишь в первой половине, а во второй – уже можно будет немного расслабиться и встречать Новый год со спокойной душой.

Ранее астрологическим прогнозом на будущее поделилась Василиса Володина. Она предрекла страшные трагедии из-за расположения планет. Так называемыми провокаторами являются Солнце и Марс, которые находились в противостоянии. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

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Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 декабря 2022, 06:24 Источник: YouTube-канал "Центр Тамары Глобы" ✓ Надежный источник
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