Гороскоп на выходные 4-5 июля 2020 года

Тельцам нужно сохранять душевное равновесие, Львам научиться сотрудничать, а Стрельцам следить за своими словами. Гороскоп на выходные 4-5 июля читайте на "Дни.ру".

Овен

На этих выходных, 4 и 5 июля, все внимание Овнов будет сосредоточено на собственных эмоциях. Не исключено, что вас будет немного "штормить", бросая из крайности в крайность, когда будут сталкиваться противоположные по направлению желания и намерения. Держать себя в рамках будет непростой задачей. Вы можете чувствовать себя игрушкой во власти судьбы. Гороскоп говорит, в подобной ситуации самое главное – не наломать дров. Отложите принятие всех важных решений до более благоприятного момента. Помните, наваждение скоро пройдет.

Телец

Тельцы, постарайтесь в эти дни соблюдать баланс, равновесие и гармонию. Разбалансировка может обойтись очень дорого во всех смыслах. Поэтому сохраняйте хладнокровие и трезвый ум. Четко помните, каковы ваши цели, и не сворачивайте с главного пути в погоне за сиюминутными хотелками. Гороскоп говорит, если вы совершаете ошибку и начинаете на этот счет переживать – уходит драгоценное время, которое вы могли бы потратить на исправление ситуации и дальнейшее развитие. Поэтому сохраняйте спокойствие и решительность. Двигайтесь лучше медленно, но верно.

Близнецы

Помните в эти выходные, что под лежачий камень вода течь не будет. Победа и ее сладкие плоды достаются только целеустремленному человеку, готовому действовать и добиваться своего. Близнецам придется доказывать, что вы таковыми и являетесь. Гороскоп говорит, что у вас есть все необходимое, чтобы добиться своего. Также в ближайшее время вам понадобится много сил, поэтому избегайте всего того, что может понизить ваш тонус. Ведите здоровый образ жизни и поддерживайте себя в форме.

Рак

Раки, просто живите в эти дни с удовольствием. Выходные могут подарить множество мелких, но приятных сюрпризов. Вы сможете попробовать новое и встретить на своем пути красивые и увлекательные вещи. Наслаждайтесь хорошим настроением и вниманием очень интересных и благожелательных людей. Гороскоп говорит, что всего пара дней сможет зарядить вас энергией и оптимизмом на целую неделю вперед. Воспользуйтесь этим шансом по полной программе.

Лев

Постарайтесь нацелиться на взаимовыгодное сотрудничество с окружающими. Вы очень быстро обнаружите, что это очень выгодно. Обмен информацией может стать для Львов ключом к разрешению самых сложных вопросов. Гороскоп говорит, конечно, самостоятельность важна и необходима. Но в нужный момент вам нужно понять, что следующий важный шаг требует определенного вклада со стороны других людей. Соберите все доступные данные и примените их к вашей ситуации. И тогда шансы на успех сильно возрастут.

Дева

В эти выходные, 4 и 5 июля, Девы могут рассчитывать на поддержку окружающих. И это очень сильно поможет в решении тех или иных задач. Также гороскоп говорит, смотрите на жизнь проще и оптимистичные. Локальные проблемы рано или поздно закончатся, и можно будет вдохнуть полной грудью. Смело идите вперед к своим целям и мечтам, судьба сама подтолкнет вас в правильном направлении.

Весы

В эмоциональной сфере Весов может царить некоторых беспорядок. Настроение будет скакать от радости до грусти, от мотивированности до апатии. С этим сложно что-то сделать. Самый действенный рецепт – сосредоточьтесь на чем-то одном, что соответствует среднему показателю ваших навыков и сил. То есть не очень сложном, но и не слишком легком – тем, что реально займет вас, и вы сможете с этим достойно справиться и почувствовать вкус успеха. Гороскоп говорит, эмоциональные всплески – это нормально. Просто нужно немного подождать, и все вернется в норму.

Скорпион

Скорпионы будут искать верное решение в эти выходные. При этом может казаться, что ни один из возможных путей не является правильным. Возможно, единственное решение, которое вы могли бы найти сегодня – это отвлечься и отложить свой выбор на более поздний срок, когда голова будет работать яснее. Гороскоп обнадеживает, решение должно вызреть и ощущаться как единственно правильное. Ответы рано или поздно придут. А сейчас вы можете заняться любимым хобби или спортом. Подумать о чем-то другом, чтобы "перезапустить" свое мышление.

Стрелец

Стрельцам нужно следить за своими словами. В эти выходные, 4 и 5 июля, вероятно, вы не будете ощущать степень весомости и важности для других того, что вы говорите. Но поверьте, это так. Поэтому ваша роль может оказаться как обнадеживающей и вдохновляющей, так и очень разрушительной. Гороскоп говорит, лучше настройтесь на созидание и тщательно взвешивайте каждую фразу, подбирая нужные формулировки. Только так вы сможете нести свет и избежать ненужных обид и конфликтов.

Козерог

Козероги будут медленно запрягать, зато быстро ехать. Лучше проявить в эти дни активность, чем пассивность. Даже если вам будет лень что-то делать, возьмите волю в кулак и действуйте, не пожалеете. Вас ждут новые открытия, впечатления и возможности. Гороскоп говорит, на привычных дорогах вы уже были много раз. Попробуйте выбрать что-то другое, новое и необычное. Это расширит ваш кругозор и обогатит личность. Это позволит вам в будущим действовать более тонко и адаптивно.

Водолей

В эти выходные у Водолеев возможно небольшое напряжение и выход из зоны комфорта. Но это и хорошо. Именно небольшой, умеренный стресс – залог развития и ощущения динамики жизни. Именно полная длительная расслабленность развращает. Гороскоп говорит, на этих выходных, 4 и 5 июля, воспринимайте трудности, как приключение, возможность испытать новое и преодолеть себя. Вкус победы подействует очень освежающе. Чувство драйва и азарта в будущем еще сыграют свою благоприятную роль.

Рыбы

Рыбам не стоит связываться с ненадежными людьми. Уж лучше действовать в городом одиночестве, чем с теми, кто окажется в итоге не помощником, а балластом, или вовсе подведет в решающий момент. Так что нужно проявить предельную осторожность в выборе партнера в каком-либо деле. А еще лучше рассчитывать лишь на собственные силы. Также гороскоп говорит, не стоит влезать в ненужные конфликты, которые распылят ваше внимание и силы. Сосредоточьтесь на главном и не поддавайтесь на возможные провокации.