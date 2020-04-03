Гороскоп на апрель Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

У Петросяна и Брухуновой родился ребенок
Озвучены неожиданные последствия коронавируса
Стало известно об уходе Александра Домогарова
В России создали лекарство для лечения коронавируса
"Я категорически был против ": Крутой о конфликте с опозорившимся Серовым
партнеры
Суббота
4 апреля
Лента новостей
09:12
Известная актриса поплатилась за участие в шоу "Последний герой"
07:29
Гузеева потеряла дар речи после эффектного появления мужчины
05:31
Как менялась Самойлова за время отношений с Джиганом
03:16
Ивлеева публично запачкалась фекалиями
01:42
Устрицы и бразильский орех: Малышеву высмеяли за странные рекомендации по здоровому питанию
00:12
Коронавирус: последние новости сегодня, 4 апреля 2020 года
23:05
"Куколка": внучка Понаровской произвела фурор
21:56
Гороскоп на выходные
20:56
Назван срок окончания экономического кризиса в России из-за коронавируса
20:53
Мария Кожевникова высказалась насчет своего избиения
20:32
"Бабка на лавке": муж Бородиной припечатал распускающую сплетни Собчак
20:17
"Чтобы вирус не приставал": внук Пугачевой решился на кардинальные изменения
19:58
Хватит пиариться на папе: сын Джигарханяна плюнул в лицо Цымбалюк-Романовской
19:44
"Гнилые соседи": в доме Расторгуева случилось несчастье
19:43
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
19:30
В Петербурге пес несколько часов просидел рядом с телом умершего хозяина
19:02
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:01
У дочери Ивана Охлобыстина обнаружили коронавирус
18:59
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
18:52
Не назначили лечения: зараженная COVID-19 звезда "Счастливы вместе" находится на грани
18:50
Патриарх Кирилл начал объезд Москвы с иконой для избавления от коронавируса
18:33
"Медсестры боялись подходить": скончавшаяся от коронавируса журналистка в муках провела последние дни
18:32
Владимир Кристовский из Uma2rman стал отцом в шестой раз
18:19
"Детей жалко": экс-возлюбленная Шаляпина бросила камень в огород жены Джигана
18:01
Стало известно о возвращении Меркель на работу после карантина
17:37
"Сам напросился": Михаил Боярский рассказал о переломанных пальцах
17:23
Вдова Лужкова вновь стала самой богатой россиянкой
17:00
Mercedes-Benz Fashion Week. Online
17:00
Народ о возвращении Бурунова: Хоть что-то приятное
16:57
"Полная задница": Соколовский пережил страшное после развода с Дакотой
16:56
Ученый озвучил новый прогноз по числу зараженных коронавирусом в России
16:53
В Петербурге собаки загрызли женщину
16:49
Старики умирают первыми: пожилая Дубовицкая в панике из-за смертельного вируса
16:46
Совет на выходные 4-5 апреля 2020 года
16:34
Стало известно о передозировке у Собчак
16:28
Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
16:26
Можно ли повторно заразиться? Врач ответил на вопрос о коронавирусе
16:03
Звезда "Фабрики звезд" увела мужа у беременной коллеги Киркорова
15:48
Рукоблуд Солнцев взвыл без секса на карантине
15:41
В Подмосковье две школьницы провалились под лед
15:35
Светлаков назвал россиян людьми с ограниченными возможностями
15:35
Все показы Недели Моды пройдут онлайн
15:25
Коронавирус спровоцировал психическую эпидемию
15:16
"Обнаружил на диване с искаженным лицом": Виторган потерял самоконтроль
15:16
Молодая жена родила бывшему Навки
15:11
Знаменитый дизайнер умер от коронавируса
15:00
Коронавирус – только начало: человечеству предрекли новую катастрофу
14:55
"Крыша поехала": Ягудин показал игрища в туалете
14:53
Коронавирус: последние новости сегодня, 3 апреля 2020 года
14:43
Мишустин жестко высказался о борьбе с коронавирусом в России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Лишилась всего": друзья собирают деньги попавшей в беду Макеевой
Понаровская изменилась до неузнаваемости после внезапного исчезновения
"Фриске не любила Шепелева": новые подробности романа певицы и ведущего
Тихий ужас: тяжелая болезнь сделала Лазареву неузнаваемой
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Ждем богомольчика маленького": Богомолов показал провокационное видео с Собчак
Гороскоп

Гороскоп на выходные

Фото: Дни.ру
В эти выходные Рыбы могут изменить свою личную жизнь, у Стрельцов есть все шансы улучшить партнерские отношения, а Козероги поймут, как можно заработать в период кризиса. Подробный гороскоп на выходные публикуют "Дни.ру".
прочитано 632 раза

Овен 

В ближайшие выходные Овны почувствуют сильную усталость из-за перегрузки на  работе и обилия домашних дел. Особенно истощенными почувствуют себя те представители знака, у кого есть дети. Ограничения из-за карантина и груз рабочих вопросов начинает отражаться на психике. Гороскоп на выходные обещает, что эти чувства скоро пройдут. Вам нужно уйти от ненужных контактов. Сделайте себе временную передышку.

ПО ТЕМЕ

Как завоевать мужчину-Стрельца

Каким знакам зодиака стоит бояться коронавируса

Гороскоп совместимости: Рак с другими знаками зодиака

Телец 

В этот уик-энд Тельцы сделаются на редкость сварливыми. Но звезды говорят, что плохое настроение не продлится долго. Близкие заметят изменения в вашем поведении, и постараются отнестись к ним снисходительно. Ведь они прекрасно знают, что это вам совершенно не свойственно. В выходные Тельцы поймут, что окружили себя очень чуткими и добрыми людьми. 

Близнецы

Близнецам на выходных почувствуют себя так, будто бы разгружали вагоны – каждый шаг потребует огромных усилий. Гороскоп советует хорошенько отдохнуть и определить источник своих проблем. Вам нужно решить вопрос, который прячется глубоко внутри: может вы позволяете вашему подсознанию противостоять тем планам, которые сознательно себе поставили. Подумайте, может стоит сойти с проторенной дорожки и выбрать новые ориентиры?

Рак

На выходных у Раков возникнет желание творить. Вы почувствуете необходимость создать что-то прекрасное. Беритесь за кисти и краски, пишите рассказы, кроите и шейте, займитесь рукоделием. Реализуйте свои идеи, на которые всегда не хватало времени. Главное, помните, что концентрация – это ключ к достижению результата. Совет в гороскопе: выключите телефон, не читайте новости, не комментируйте рассылки друзей, и вы удивитесь богатству вашего вдохновения. 

Лев

Львам в эти выходные захочется общения. Оно и понятно: вы слишком много работаете, и имеете право повеселиться время от времени. Возможно, со скуки вы придумаете себе новое хобби, которое, однако, может легко наскучить, если не будет достаточно захватывающим, чтобы увлечь вас на длительный срок. Гороскоп советует все-таки воспользоваться этой возможностью на выходных: учитывая то, какая вы интересующаяся натура, возможно из этого получится что-то интересное.

Дева 

На этих выходных Девы окажутся в центре всеобщего внимания. Так что это ваш шанс зажечь свою звезду и продемонстрировать таланты всему миру. Можете рассчитывать получить похвалу и признание за какой-то творческий проект. Гороскоп на выходные советует не упустить шанс: успех этих дней может открыть для вас новые возможности.

Весы

Весы на этих выходных будут мучиться мыслью о предстоящем конфликте на работе. Возможно вы имеете дело с коллегой, который наступает вам на пятки или попросту пользуется служебным положением, чтобы испортить вашу репутацию в глазах руководства. Защитите себя своим любимым оружием – молчанием и милой улыбкой, советует гороскоп. Пусть ваш противник запутывается в отчаянных попытках оправдать свое поведение перед начальством.

Скорпион 

В эти выходные интимная жизнь Скорпионов засияет новыми красками. Если вы почувствовали, что попали в рутину, то наверняка предложите своему партнеру попробовать что-то новенькое. Не сомневайтесь, вы станете невероятно соблазнительными в спальне. Кроме того, в эти выходные вас осенит какая-то идея, которая очень поможет в работе.  Вы поймете, что нужно сделать, чтобы добиться успеха.

Стрелец 

В выходные Стельцам стоит задуматься о своей личной жизни. Попробуйте, наконец, понять, чего так не хватает близким людям в общении с вами. Задавая правильные вопросы, у вас есть возможность вернуть гармонию в отношениях, в которых последнее время чувствуется напряжение. И даже если вы не получите все ответы, будет полезно просто поговорить по душам со второй половинкой. 

Козерог 

В эти выходные Козероги с удовольствием провели бы время, планируя веселые мероприятия на будущее. Но, увы, требования семьи, друзей или начальства заставляют вас сосредоточиться на "здесь и сейчас". Тем не менее, не отказывайтесь от ваших приятных мечтаний. Кстати, в гороскопе есть прямое указание на то, что у вас также может возникнуть блестящая идея о вложениях в какой-то проект. Задумайтесь над этим серьезно, есть все шансы добиться успеха и неплохо заработать.

Водолей 

Водолеи проведут все выходные в глубоких раздумьях. Последние недели вы анализировали ваши отношения с людьми и поняли, кого вы могли бы назвать действительно близкими, а кто лишь старался таковым казаться ради собственной выгоды. Гороскоп предупреждает: остерегайтесь впускать в свою жизнь новых людей, о которых вы ничего не знаете, но кто кажется вам невероятно привлекательными. Сейчас не лучшее время, чтобы заводить сомнительную дружбу или любовные отношения. 

Рыбы 

Неделя была очень утомительной для Рыб, поэтому в выходные вам нужно хорошенько выспаться, чтобы проснуться с легким сердцем и безграничной энергией! Ваша способность к соблазнению будет на пике, так почему бы не использовать ее в своих интересах? Представители противоположного пола с удовольствием уступят вашим желаниям. В гороскопе есть совет, способный повлиять на личную жизнь: если у вас получится увидеться с человеком, который вам очень дорог, это может стать началом серьезного романа. 

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля | Гороскоп на апрель 2020 года

Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Китайский

3 апреля 2020, 21:56

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
Коронавирус нанес мощный удар Зеленскому
"Наш президент – умница!": реакция Путина на шутку Галкина потрясла россиян
Из-за коронавируса от ООН потребовали снять санкции с России

Шоу-бизнес

Хватит пиариться на папе: сын Джигарханяна плюнул в лицо Цымбалюк-Романовской
"Бабка на лавке": муж Бородиной припечатал распускающую сплетни Собчак
"Чтобы вирус не приставал": внук Пугачевой решился на кардинальные изменения
Мария Кожевникова высказалась насчет своего избиения

Проишествия

Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа
У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей
На глазах у детей: москвич зверски расправился с женой и ее родителями
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Лишилась всего": друзья собирают деньги попавшей в беду Макеевой

С актрисой случилось страшное
Шоу-бизнес

Молодая жена родила бывшему Навки

Мужчина сообщил радостную новость
Шоу-бизнес

Старики умирают первыми: пожилая Дубовицкая в панике из-за смертельного вируса

Женщина не хочет на тот свет
Шоу-бизнес

Стало известно о передозировке у Собчак

Появилась шокирующая информация

Гороскоп

Гороскоп на выходные
Совет на выходные 4-5 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Это еще цветочки: человечеству предрекли жуткие события после смертельной пандемии

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Крыша поехала": Ягудин показал игрища в туалете
"Стибрил деньги": обиженный Уткин врезал Дзюбе после едких нападок
Евгения Медведева сбежала из Канады
"Звать тебя никак": оскорбившаяся Резцова поставила на место выскочку Губерниева

Регионы

Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+