В эти выходные Рыбы могут изменить свою личную жизнь, у Стрельцов есть все шансы улучшить партнерские отношения, а Козероги поймут, как можно заработать в период кризиса. Подробный гороскоп на выходные публикуют "Дни.ру".

Овен

В ближайшие выходные Овны почувствуют сильную усталость из-за перегрузки на работе и обилия домашних дел. Особенно истощенными почувствуют себя те представители знака, у кого есть дети. Ограничения из-за карантина и груз рабочих вопросов начинает отражаться на психике. Гороскоп на выходные обещает, что эти чувства скоро пройдут. Вам нужно уйти от ненужных контактов. Сделайте себе временную передышку.

Телец

В этот уик-энд Тельцы сделаются на редкость сварливыми. Но звезды говорят, что плохое настроение не продлится долго. Близкие заметят изменения в вашем поведении, и постараются отнестись к ним снисходительно. Ведь они прекрасно знают, что это вам совершенно не свойственно. В выходные Тельцы поймут, что окружили себя очень чуткими и добрыми людьми.

Близнецы

Близнецам на выходных почувствуют себя так, будто бы разгружали вагоны – каждый шаг потребует огромных усилий. Гороскоп советует хорошенько отдохнуть и определить источник своих проблем. Вам нужно решить вопрос, который прячется глубоко внутри: может вы позволяете вашему подсознанию противостоять тем планам, которые сознательно себе поставили. Подумайте, может стоит сойти с проторенной дорожки и выбрать новые ориентиры?

Рак

На выходных у Раков возникнет желание творить. Вы почувствуете необходимость создать что-то прекрасное. Беритесь за кисти и краски, пишите рассказы, кроите и шейте, займитесь рукоделием. Реализуйте свои идеи, на которые всегда не хватало времени. Главное, помните, что концентрация – это ключ к достижению результата. Совет в гороскопе: выключите телефон, не читайте новости, не комментируйте рассылки друзей, и вы удивитесь богатству вашего вдохновения.

Лев

Львам в эти выходные захочется общения. Оно и понятно: вы слишком много работаете, и имеете право повеселиться время от времени. Возможно, со скуки вы придумаете себе новое хобби, которое, однако, может легко наскучить, если не будет достаточно захватывающим, чтобы увлечь вас на длительный срок. Гороскоп советует все-таки воспользоваться этой возможностью на выходных: учитывая то, какая вы интересующаяся натура, возможно из этого получится что-то интересное.

Дева

На этих выходных Девы окажутся в центре всеобщего внимания. Так что это ваш шанс зажечь свою звезду и продемонстрировать таланты всему миру. Можете рассчитывать получить похвалу и признание за какой-то творческий проект. Гороскоп на выходные советует не упустить шанс: успех этих дней может открыть для вас новые возможности.

Весы

Весы на этих выходных будут мучиться мыслью о предстоящем конфликте на работе. Возможно вы имеете дело с коллегой, который наступает вам на пятки или попросту пользуется служебным положением, чтобы испортить вашу репутацию в глазах руководства. Защитите себя своим любимым оружием – молчанием и милой улыбкой, советует гороскоп. Пусть ваш противник запутывается в отчаянных попытках оправдать свое поведение перед начальством.

Скорпион

В эти выходные интимная жизнь Скорпионов засияет новыми красками. Если вы почувствовали, что попали в рутину, то наверняка предложите своему партнеру попробовать что-то новенькое. Не сомневайтесь, вы станете невероятно соблазнительными в спальне. Кроме того, в эти выходные вас осенит какая-то идея, которая очень поможет в работе. Вы поймете, что нужно сделать, чтобы добиться успеха.

Стрелец

В выходные Стельцам стоит задуматься о своей личной жизни. Попробуйте, наконец, понять, чего так не хватает близким людям в общении с вами. Задавая правильные вопросы, у вас есть возможность вернуть гармонию в отношениях, в которых последнее время чувствуется напряжение. И даже если вы не получите все ответы, будет полезно просто поговорить по душам со второй половинкой.

Козерог

В эти выходные Козероги с удовольствием провели бы время, планируя веселые мероприятия на будущее. Но, увы, требования семьи, друзей или начальства заставляют вас сосредоточиться на "здесь и сейчас". Тем не менее, не отказывайтесь от ваших приятных мечтаний. Кстати, в гороскопе есть прямое указание на то, что у вас также может возникнуть блестящая идея о вложениях в какой-то проект. Задумайтесь над этим серьезно, есть все шансы добиться успеха и неплохо заработать.

Водолей

Водолеи проведут все выходные в глубоких раздумьях. Последние недели вы анализировали ваши отношения с людьми и поняли, кого вы могли бы назвать действительно близкими, а кто лишь старался таковым казаться ради собственной выгоды. Гороскоп предупреждает: остерегайтесь впускать в свою жизнь новых людей, о которых вы ничего не знаете, но кто кажется вам невероятно привлекательными. Сейчас не лучшее время, чтобы заводить сомнительную дружбу или любовные отношения.

Рыбы

Неделя была очень утомительной для Рыб, поэтому в выходные вам нужно хорошенько выспаться, чтобы проснуться с легким сердцем и безграничной энергией! Ваша способность к соблазнению будет на пике, так почему бы не использовать ее в своих интересах? Представители противоположного пола с удовольствием уступят вашим желаниям. В гороскопе есть совет, способный повлиять на личную жизнь: если у вас получится увидеться с человеком, который вам очень дорог, это может стать началом серьезного романа.

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