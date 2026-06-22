Звезда "Слова пацана" оказался в психиатрической больнице из-за пагубных пристрастий

Скрытая за маской экранного героя личная драма обернулась для молодого кумира миллионов принудительной изоляцией в стенах специализированного медицинского учреждения и пожизненным клеймом в медицинской карте.



Феноменальный успех сериала "Слово пацана" вознес молодых актеров на недосягаемую высоту, сделав их главными лицами современного кинематографа. Однако, как выяснилось, за ослепительными вспышками камер и народной любовью скрывалась изнурительная борьба за рассудок. Один из самых ярких артистов проекта, Слава Копейкин, столкнулся с диагнозом, который превращает жизнь в бесконечные американские горки между неконтролируемой эйфорией и чернейшим отчаянием. Актеру официально подтвердили биполярное аффективное расстройство личности — состояние, при котором человеческая психика буквально разрывается на части.

Первые тревожные звоночки прозвучали еще в те времена, когда Слава Копейкин был обычным подростком. Резкие перепады настроения, внезапные вспышки активности, сменявшиеся беспричинной тоской, — окружающие списывали это на трудный возраст и издержки формирования характера. В тот момент никто и представить не мог, что это были первые симптомы маниакально-депрессивного синдрома. Квалифицированная диагностика не проводилась, время было упущено, и болезнь начала пускать глубокие корни, дожидаясь момента, когда колоссальные нагрузки взрослой жизни спровоцируют настоящий взрыв.

Учеба в главном театральном вузе страны стала для будущей звезды периодом невероятных достижений и одновременно — глубокого падения. Талант Славы бил ключом, он по праву считался одним из лучших на курсе. Но за кулисами учебных постановок разворачивалась иная реальность. Пытаясь заглушить невыносимые эмоциональные качели, Копейкин пустился во все тяжкие. По сообщениям источников, в ход пошел алкоголь и запрещенные вещества. Опасные психотропные стимуляторы лишь усугубляли состояние, подливая масла в огонь психического расстройства и разрушая неокрепшую нервную систему.

Поразительно, но даже в состоянии глубокого душевного разлада актеру удалось совершить почти невозможное — он окончил институт с красным дипломом. Это свидетельствует о невероятной силе воли и колоссальном внутреннем ресурсе, который пробивался сквозь туман опасных пристрастий и эмоциональных срывов. Слава Копейкин доказал, что может быть лучшим, даже когда внутри бушует настоящий шторм.

Осознание того, что дальше так жить нельзя, пришло уже после получения заветной "корочки". Понимая, что окончательно теряет контроль над реальностью, звезда "Слова пацана" принял единственное верное решение — обратиться к специалистам. Несколько недель Слава Копейкин провел в психиатрической больнице, полностью изолированный от привычного круга общения и светской суеты. В казенных палатах, под строгим наблюдением врачей, ему наконец-то поставили окончательный и неутешительный диагноз. Медикаментозная терапия помогла стабилизировать состояние, но борьба на этом не закончилась.

Диагноз наложил отпечаток на все сферы жизни молодого человека. Когда пришло время отдавать долг родине, армия оказалась для него закрыта навсегда. В Вооруженные силы Копейкина не взяли именно по причине подтвержденного психического заболевания. Повторное обследование медиков вынесло окончательный вердикт: биполярное расстройство в стадии ремиссии. Это означает, что на данный момент острые проявления болезни купированы, но опасность рецидива сохраняется в течение всей жизни.

Сегодня Слава Копейкин вынужден соблюдать строжайшую дисциплину и следить за каждым движением своей души. Актерская профессия, сопряженная с огромными эмоциональными затратами, является зоной повышенного риска для людей с подобными расстройствами. Каждая новая роль — это игра с огнем, риск сорваться обратно в маниакальную фазу или провалиться в бездну депрессии. Поклонники надеются, что их кумир сможет удержать это хрупкое равновесие и продолжит радовать зрителей своим мастерством, не принося в жертву собственное душевное здоровье.