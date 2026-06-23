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Вторник 23 июня

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Свершилось: Анастасия Волочкова под венцом – кто стал тем самым мужем-счастливчиком?

Свершилось: Анастасия Волочкова под венцом – кто стал тем самым мужем-счастливчиком?
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Белое платье, лепестки роз и заветное "да" у алтаря: главная балерина страны наконец-то решилась на самый смелый шаг в своей жизни, заставив миллионы фанатов затаить дыхание.

О ней мечтали тысячи, ей посвящали стихи и осыпали белыми розами, но свое сердце Анастасия Волочкова всегда берегла для особенного случая. И вот, 50-летняя королева шпагатов ошарашила публику: звезда официально стала главной героиней проекта "Свадьба вслепую" на телеканале "Пятница!". По правилам этого дерзкого эксперимента, незнакомые люди связывают себя узами брака буквально вслепую, чтобы проверить — способна ли искра вспыхнуть в искусственно созданных условиях.

Битва за благосклонность примы развернулась нешуточная. За право называться мужем великой русской балерины сражались сразу три достойных претендента, каждый из которых пытался перещеголять другого в щедрости и креативе. Среди соискателей руки и сердца оказались суровый предприниматель из Северобайкальска, предпочитающий экстремальные багги, утонченный музыкант с Урала и настоящий "клубничный магнат" из Ленинградской области. Каждый из них понимал: рядом с такой женщиной, как Волочкова, нельзя быть просто "нормальным". Нужно быть богом.

Медовый ритуал и ванна Клеопатры

Свидания больше напоминали состязания титанов. Один из женихов, Василий, решил покорить Настю скоростью и адреналином, устроив дикие гонки на багги по лесной чаще. Другой, Андрей, пошел по пути духовности и плотских удовольствий: он заманил балерину в баню, где провел сакральный ритуал, собственноручно намазав ее тело ароматным медом. Но, пожалуй, самый эффектный жест сделал Владимир. Зная страсть Волочковой к роскоши, он подготовил для нее легендарную ванну Клеопатры. Молоко, свежая клубника и сотни лепестков алых роз — такой размах заставил даже искушенную Анастасию на мгновение лишиться дара речи.

Сама прима с первых минут дала понять: она пришла на проект не за дешевыми комплиментами. Волочкова — это масштаб, это стихия, это бренд.

"Я — сильная женщина, и давайте будем честны: встретить мужчину равного масштаба — задача не из легких", — откровенничала звезда перед камерами.

Она не скрывает, что ее бывшие любовники до сих пор кусают локти, не в силах найти замену той, что задала космическую планку. Когда Анастасия говорит о себе, в ее голосе звучит сталь и гордость за каждый прожитый день на сцене.

Мужчина для королевы: жесткий райдер

Требования к новоиспеченному супругу у Волочковой прописаны четче, чем контракт в Большом театре. Идеальный избранник должен быть мощным, красивым и, что немаловажно, желательно моложе самой артистки. Но главное — он обязан безоговорочно принимать ее образ жизни. Никаких запретов, никакой ревности к сцене и никаких домашних халатов. "Фразы в духе "садись дома на диван" со мной не пройдут. Это просто не мой путь", — отрезала балерина.

Романтика в жизни Анастасии — это не походы в кино, а кареты, белоснежные яхты и "королевский размах". Она открыто заявляет, что ее муж должен быть не просто партнером, а финансовым тылом. Человеком, способным спонсировать ее грандиозные шоу и организовывать люксовые поездки на Мальдивы, которые давно стали для нее вторым домом. Для Волочковой роскошь — это естественная среда обитания, и она не собирается соглашаться на меньшее.

Золото и душевная пустота

Впрочем, одних денег для того, чтобы удержать Волочкову, недостаточно. Балерина призналась, что за свою карьеру видела столько бриллиантов и частных самолетов, что ее этим уже не купить. "Миллионы часто маскируют абсолютную душевную пустоту", — философски заметила звезда. В своем новом муже она искала не только платиновую карту, но и внутренний стержень, способный выдержать напор ее харизмы.

Свадьба состоялась, клятвы произнесены, а фата эффектно дополнила знаменитый образ примы. Сможет ли этот союз, заключенный под прицелом телекамер, перерасти в нечто большее или это лишь еще один яркий эпизод в бесконечном спектакле жизни великой балерины? Одно ясно точно: Анастасия Волочкова снова заставила всех говорить о себе. Она ушла с проекта под руку с мужчиной, готовым бросить к ее пуантам весь мир. А уж станет ли этот мир для нее райским садом или очередной золотой клеткой — покажет время. Пока же "Горько!" звучит на всю страну, а Настя сияет ярче любого бриллианта, напоминая нам: настоящая любовь не знает границ, особенно если она проходит по классу "люкс".

Шоу-бизнес в Telegram

23 июня 2026, 11:48
Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Надо было брать Машу с Уралмаша": Волочкова высказалась о непришедших на свадьбу ее дочери родителях жениха

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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