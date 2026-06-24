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"Это тяжелый труд": Топалов сделал публичное заявление о браке с Тодоренко

"Это тяжелый труд": Топалов сделал публичное заявление о браке с Тодоренко
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За идеальной картинкой в социальных сетях одной из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса скрываются нешуточные итальянские страсти, которые уже не раз ставили их союз на грань катастрофы.

Красивая сказка о любви успешной телеведущей и популярного певца на поверку оказалась ежедневной битвой характеров. Влад Топалов решился на предельную откровенность и публично рассказал о затяжных кризисах в браке с Региной Тодоренко. В эфире нового шоу "Ставка на любовь" артист признался, что их семейная жизнь далека от идеала, а периоды затишья регулярно сменяются мощными бурями.

Главной причиной постоянных притирок музыкант считает сложные и бескомпромиссные характеры обоих супругов. Влад никогда не скрывал своего крутого нрава, однако, по его словам, именно Регина помогает ему справляться с внутренними демонами. Тодоренко направляет энергию мужа в мирное русло, делая его мягче и терпимее к окружающим.

"Региша во многом меня дополняет, делает меня добрее, светлее. У Регишки, наоборот, характер слишком взрывной. Мы работаем над отношениями. Это тяжелый, большой труд", — разоткровенничался Топалов перед камерами.

Интересно, что специфические отношения звездной пары вызывают недоумение даже у их ближайшего окружения. Топалов с горечью признал, что их союз одобряют далеко не все. Многие друзья и знакомые открыто недоумевают, как два настолько разных и взрывоопасных человека уживаются под одной крышей. Понять внутреннюю кухню этой семьи со стороны практически невозможно — их постоянные эмоциональные качели пугают даже бывалых светских тусовщиков.

Напомним, что роман Регины Тодоренко и Влада Топалова закрутился во время совместной работы в театральном спектакле. В 2018 году влюбленные сыграли пышную свадьбу в Италии, которая стала одним из самых обсуждаемых событий года. За время совместной жизни пара обзавелась не только армией поклонников, но и совместными детьми. Супруги воспитывают троих сыновей — Михаил, Мирослава и Федора.

Шоу-бизнес в Telegram

24 июня 2026, 13:24
Влад Топалов и Регина Тодоренко. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Макс" / Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

МакSим, Топалов, Пьеха: звезды, признавшиеся в своих зависимостях

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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