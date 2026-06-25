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Четверг 25 июня

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Ниже критической отметки: этот скрытый показатель в анализе крови предвещает скорый рак

Ниже критической отметки: этот скрытый показатель в анализе крови предвещает скорый рак
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Обычный анализ крови, который мужчины привыкли игнорировать годами, может скрывать в себе страшный приговор, вынесенный организмом задолго до первых симптомов болезни.

Мужское здоровье — хрупкая система, сбои в которой представители сильного пола часто списывают на усталость, возраст или стресс на работе. Однако масштабное открытие ученых заставляет взглянуть на проблему мужской силы под совершенно другим, пугающим углом. По данным портала RidLife, исследователи обнаружили прямую связь между гормональным фоном и риском развития онкологических заболеваний.

Опасный порог

Международная группа ученых под руководством специалистов из Университета Западной Австралии провела колоссальную работу. Они проанализировали данные более 26 тысяч мужчин. Это были не просто наблюдения, а масштабное исследование 11 крупных когортных проектов, охвативших Австралию, США и Европу. Специалисты сопоставили результаты анализов крови, взятых у мужчин за годы и даже десятилетия до того, как им поставили страшный диагноз, с последующей историей их жизни и смерти.

Результаты оказались шокирующими. Выяснилось, что дефицит главного мужского гормона — тестостерона — напрямую связан с повышенным риском смерти от рака в более позднем возрасте. Мужчины, чьи показатели находились в самой нижней пятой части диапазона, умирали от онкологии значительно чаще остальных. Причем эта связь сохранялась даже с учетом возраста, вредных привычек и других проблем со здоровьем.

Ученые определили конкретную критическую отметку. У молодых и здоровых мужчин нормальный уровень тестостерона колеблется в пределах от 10 до 30 нмоль/л. С возрастом, из-за лишнего веса, малоподвижного образа жизни или диабета этот показатель падает. Но как только уровень тестостерона опускается ниже 8,6 нмоль/л, риск развития рака начинает стремительно расти. Этот показатель становится зловещим биомаркером, предупреждающим о смертельной опасности.

Парадоксы простаты

Ранее в медицинском сообществе считалось, что высокий уровень тестостерона может провоцировать рак предстательной железы — одну из самых частых мужских онкопатологий. Однако детальный анализ преподнес ученым сюрприз. Прямой связи между естественным уровнем тестостерона и раком простаты обнаружить не удалось.

Вместо этого вскрылась другая опасная закономерность. Оказалось, что мужчины с низким уровнем глобулина, связывающего половые гормоны (SHBG), и лютеинизирующего гормона находятся под прицелом. Именно у них риск развития рака простаты возрастал в разы. Это открытие заставляет врачей пересмотреть подходы к ранней диагностике мужских болезней.

Ловушка самолечения

Авторы исследования бьют тревогу и призывают мужчин не бежать в аптеки за препаратами тестостерона. Гормонозаместительная терапия без назначения врача может нанести непоправимый вред организму. Выявленная связь является статистической, и искусственное повышение уровня гормона с помощью таблеток или гелей не гарантирует защиту от рака.

Главный вывод ученых — необходимость регулярного контроля своего здоровья. Низкий тестостерон — это не просто снижение либидо или постоянная усталость, это сигнал SOS, который подает организм. Мужчинам после 40 лет стоит внимательнее относиться к своим анализам, ведь вовремя замеченный дефицит гормона может спасти жизнь в будущем, предотвратив развитие смертельной болезни еще на дальних подступах.

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25 июня 2026, 09:26
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