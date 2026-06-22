Этой ночью небо над столичным регионом превратилось в арену ожесточенного противостояния, исход которого решил стальной щит Москвы.



Силы противовоздушной обороны (ПВО) столкнулись с беспрецедентной по своей дерзости атакой. Противник попытался нанести массированный удар, задействовав целую армаду беспилотных летательных аппаратов. Однако планы по дестабилизации обстановки в сердце России разбились о безупречную выучку наших военных.

По официальным данным, только за прошедшие сутки на подлете к столице было обнаружено и уничтожено 84 вражеских БПЛА. Об этом сообщил мэр Москвы С Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс". Эта цифра впечатляет даже экспертов: такая плотность налета требовала от расчетов ПВО максимальной концентрации и мгновенной реакции. Каждая цель была своевременно засечена, взята на сопровождение и ликвидирована еще до того, как смогла приблизиться к жилым кварталам или объектам инфраструктуры.

Работа ПВО в такие моменты напоминает работу слаженного часового механизма. Как только электроника фиксирует неопознанный объект, в дело вступают современные комплексы, способные перехватывать цели на разных высотах и скоростях. В этот раз небо над Подмосковьем буквально "закрыли на замок". Несмотря на попытки врага использовать эффект внезапности и количество дронов, результат оказался нулевым.

Москва в очередной раз доказала, что является одним из самых защищенных городов мира. Массированные налеты, на которые делает ставку противник, не достигают своих целей, превращаясь в груду обломков в подмосковных лесах и полях. Эксперты отмечают, что использование такого количества беспилотников — 84 единицы за сутки — говорит об отчаянии нападающей стороны, пытающейся найти хоть какую-то лазейку в нашей обороне.

Однако лазеек нет. Защита столицы выстроена эшелонированно, что позволяет уничтожать "воздушных стервятников" задолго до входа в городское воздушное пространство. Городские службы и экстренные ведомства находятся в режиме постоянной готовности, но в данный момент их помощь не потребовалась — ПВО справилась самостоятельно и с ювелирной точностью.