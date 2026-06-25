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Четверг 25 июня

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Обнародованы пикантные подробности падения оскандалившегося Диброва

Обнародованы пикантные подробности падения оскандалившегося Диброва
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Полет с лестницы в объятиях молодых красоток едва не стоил известному телеведущему жизни, заставив его близких пережить настоящий кошмар.

Светская Москва до сих пор гудит после дикой выходки 66-летнего Дмитрия Диброва. Интеллектуал, эстет и ценитель женской красоты устроил на минувших выходных такое шоу, которое сам еще долго будет вспоминать с содроганием. Желание доказать всем, что он еще полон мужской силы и сексуальной энергии, привело шоумена на больничную койку Боткинской больницы с целым букетом тяжелых травм. О том, что сейчас происходит со здоровьем звезды экрана, рассказал его личный продюсер Артур Якобсон.

По словам продюсера, делать окончательные прогнозы пока слишком рано, хотя сам Дмитрий Александрович держится бодряком и даже выходит на телефонную связь. Якобсон не стал скрывать пикантных деталей произошедшего, назвав случившееся банальной мужской слабостью.

"Касательно самой ситуации. Она очень обычная, рядовая в мире мужчин, когда они теряют голову из-за женщины под влиянием алкоголя. Да, травмировался, но ничего страшного", — развел руками продюсер, пытаясь сгладить углы.

А ведь спасать там действительно было что. Все началось в модном московском клубе "Zorka", где Дибров отдыхал с размахом, достойным римских императоров. Изрядно пригубив горячительного, телеведущий заприметил симпатичную нимфу. Чтобы произвести впечатление на юную особу, мэтр не придумал ничего лучше, как пригласить ее в свой роскошный особняк на Рублевке под предлогом обсуждения романа Достоевского "Братья Карамазовы". Девушка финт оценила и согласилась ехать на литературные чтения, но с условием — прихватить с собой подружку.

Обрадованный Дибров поспешил к выходу. Но на крутой лестнице клуба случилось непредвиденное. Заметив, что одна из его спутниц отстала в толпе, шоумен обернулся, оступился и с грохотом полетел вниз. Финал этой "литературной" драмы оказался прозаичным: сотрясение мозга, разбитое лицо и сложнейший перелом лучевой кости правой руки со смещением.

В больнице капризный пациент устроил очередной демарш — подписал отказ от срочной операции и уехал домой, проигнорировав предупреждения врачей о том, что его рука может навсегда остаться безжизненной плетью из-за отека нервных окончаний. К счастью, здравый смысл победил: как стало известно журналистам, Диброва все-таки экстренно прооперировали, собрав кость заново. Сейчас его жизни и руке ничего не угрожает.

В этой истории удивительно другое — реакция женщин из окружения Диброва. Новая пассия ведущего, нутрициолог Екатерина Гусева, с пеной у рта доказывала прессе, что все это глупые слухи, а у Димы "всего лишь царапина". Зато его молодая экс-супруга Полина отреагировала куда серьезнее. Находясь в перелете со своим женским клубом, она тут же связалась с бывшим мужем, как только самолет коснулся земли.

Шоу-бизнес в Telegram

25 июня 2026, 10:34
Дмитрий Дибров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Мне не больно": чудом избежавшая синяков жена Диброва рванула из дома

Фото: соцсети / @polinadibrova
Фото: соцсети / @polinadibrova
Фото: соцсети / @polinadibrova
Фото: соцсети / @polinadibrova

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