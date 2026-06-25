На фестивале "Моспитомца" на ВДНХ горожане смогут найти четвероногого друга

Правительство Москвы инициировало масштабную программу по интеграции безнадзорных животных в городскую среду, ключевым этапом которой станет крупное научно-просветительское мероприятие на главной выставке страны.

11 июля текущего года на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), в непосредственной близости от Музея городского хозяйства Москвы, состоится специализированный фестиваль "Моспитомец". Организатором мероприятия выступает Комплекс городского хозяйства Москвы при содействии Департамента информационных технологий. Основная цель проведения фестиваля заключается в популяризации стандартов ответственного обращения с домашними животными и содействии устройству безнадзорных кошек и собак в семьи. Мероприятия пройдут в период с 11:00 до 18:00.

Организационные аспекты и порядок передачи животных

В рамках практической части фестиваля будет организована специализированная выставка-пристройство. К участию в экспозиции допущены 30 животных (собаки и кошки), временно содержащихся в муниципальных приютах города Москвы. Все представленные особи прошли полный комплекс ветеринарных процедур, включая обязательную вакцинацию, чипирование и социализацию, и полностью подготовлены к передаче новым владельцам. Посетители смогут ознакомиться с характеристиками каждого конкретного животного в процессе непосредственного общения с кураторами и профильными специалистами приютов.

Передача прав на содержание животного новому владельцу будет осуществляться на основании результатов индивидуального собеседования и последующего подписания официального договора ответственного содержания. Гражданам, успешно прошедшим отбор и принявшим на себя обязательства по содержанию питомцев, будут предоставлены стартовые наборы специализированных кормов премиального и суперпремиального классов от отечественного производителя.

Дополнительно на площадке развернут печатные информационные каталоги с QR-кодами, обеспечивающими прямой доступ к цифровому сервису "Моспитомец" на официальном портале mos.ru, база данных которого в настоящее время насчитывает свыше 1,5 тысячи анкет животных из 13 городских учреждений.

Научно-просветительская программа и лекторий

Важной составляющей мероприятия станет образовательный блок, подготовленный в рамках проекта "Школа ответственного хозяина". Программа включает цикл лекций от ведущих экспертов в области ветеринарии и зоопсихологии. Специалисты представят доклады по оказанию доврачебной неотложной помощи домашним животным, комплектации домашней ветеринарной аптечки, а также методологии решения поведенческих проблем у кошек.

Отдельная секция будет посвящена разъяснению регламентов работы волонтерских организаций и процедуре предварительного отбора потенциальных владельцев. Представители профильных брендов кормов проведут семинар по принципам составления сбалансированного рациона питания.

Демонстрационные мероприятия и интерактивные форматы

Практическую часть лектория дополнит показательное выступление кинологической службы Государственного казенного учреждения "Пожарно-спасательный центр" города Москвы. Специалисты продемонстрируют алгоритмы подготовки служебных собак к участию в поисково-спасательных операциях и выполнению команд в условиях чрезвычайных ситуаций.

Для различных возрастных групп посетителей запланировано проведение тематического квиза, демонстрация видеоматериалов о деятельности городских приютов, а также прикладные мастер-классы по изготовлению адресников для животных и сувенирной продукции. Мероприятие ориентировано как на граждан, планирующих приобретение домашнего животного, так и на действующих владельцев, заинтересованных в повышении уровня компетенций в области содержания питомцев.