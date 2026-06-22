В Подмосковье выбрали победителей регионального этапа фестиваля сбережений и инвестиций

В Звенигородском филиале Финансового университета при правительстве РФ прошел региональный этап III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций, сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.

По данным пресс-службы областного ведомства, в соревнованиях приняли участие 22 семьи — победители муниципальных этапов. Им предстояло выполнить пять конкурсных заданий, в том числе образовательную лекцию, деловую игру «Семейный инвесткомитет» и квиз «Путь инвестора: что такое IPO».

Победителем регионального этапа стала семья Марочкиных из Сергиева Посада, которая представит Московскую область на федеральном этапе. Второе место заняли Наумкины из Балашихи, третье — Рязанцевы из Краснознаменска.

Фестиваль направлен на развитие финансовой грамотности, культуры сбережений и ответственного инвестирования среди российских семей. Проект реализуется по инициативе Минфина России.







