Вскрыта пугающая причина, по которой мы начинаем глупеть и забывать все после 40 лет

Смертельный "туман" в голове, заставляющий нас забывать имена близких и детали прожитых лет, наконец-то обрел своего истинного виновника в недрах клеточного кода.



Долгое время считалось, что угасание ума — это неизбежный и хаотичный процесс, некая плата за прожитые годы. Однако исследователи из Университета Кейс Вестерн Резерв (США) совершили настоящий прорыв, обнаружив молекулярный механизм, который может быть "главным выключателем" нашей молодости. По данным RidLife, все дело в защитном барьере нашего мозга, который с годами начинает напоминать дырявое сито.

Крепость под ударом

В центре внимания ученых оказался гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). В здоровом организме это неприступная цитадель, элитная погранслужба, которая отделяет мозг от общего кровотока. Специализированные клетки выстилают стенки сосудов так плотно, что ни один опасный вирус, токсин или патоген не может прорваться внутрь. Одновременно этот барьер работает как идеальный менеджер: выводит продукты обмена и направляет потоки крови именно туда, где мозг работает активнее всего.

Но что происходит, когда стража засыпает? Исследователи обнаружили, что с возрастом эта защита начинает предательски рушиться. Долгое время наука не могла понять: деградация барьера — это причина слабоумия или его следствие? Теперь ответ найден.

Предательство белка KLF4

Главным антигероем этой драмы оказался белок KLF4. Его вырабатывают эндотелиальные клетки, из которых и состоит наш защитный барьер. С возрастом эти клетки словно "забывают", как производить этот жизненно важный элемент. И как только уровень KLF4 падает, начинается катастрофа.

"В центре нашего открытия находился белок KLF4. Мы обнаружили, что ускорение потери этого белка неизбежно ведет к деградации защиты мозга и стремительному ухудшению когнитивных функций", — приводит RidLife слова ведущего автора исследования доктора Эндрю А. Пайпера.

Проще говоря: нет белка — нет защиты, а значит, нет и ясного ума.

Кошмар среднего возраста

Чтобы увидеть врага в лицо, ученые использовали сверхмощную двухфотонную микроскопию. Наблюдая за живыми мышами, они увидели жуткую картину: как только уровень KLF4 снижался, вещества из крови начинали буквально заливать ткани мозга. Кровеносные сосуды отмирали, а мозг терял способность направлять питание к активным участкам.

Последствия оказались шокирующими. Даже у особей среднего возраста, которым по человеческим меркам еще далеко до пенсии, начинались процессы, характерные для глубоких стариков. В тканях мозга бушевали воспаления, клетки гибли от окислительного стресса, а поведение животных менялось: появлялась беспричинная тревожность и фатальные провалы в памяти. Это значит, что "старость" мозга может начаться гораздо раньше, чем мы привыкли думать, — как только в защитном барьере появляется первая брешь.

Шанс на спасение

Анализ отдельных клеток показал, что потеря KLF4 буквально ломает генетическую программу организма. Иммунный ответ сходит с ума, а целостность барьера становится невозможной. Однако это открытие — не приговор, а огромная надежда. Теперь, когда ученые знают конкретную мишень, они могут создать лекарство, которое заставит клетки снова вырабатывать этот "белок молодости".

Следующий этап исследований обещает быть еще более захватывающим. Ученые пытаются понять: можно ли безопасно "подстегнуть" активность KLF4 и вернуть мозгу его былую защиту? Если это удастся, человечество получит ключ к лечению не только возрастной рассеянности, но и тяжелых форм деменции.

Мир стоит на пороге создания нейропротекторов нового поколения. Возможно, уже в ближайшем будущем старение мозга перестанет быть неизбежностью, а ясность ума до глубокой старости станет такой же нормой, как чистка зубов по утрам. Ведь теперь мы точно знаем: наша память зависит от одного маленького белка, который просто нужно научиться удерживать на посту.