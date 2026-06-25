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Четверг 25 июня

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"Вонючие песни": карьера оскандалившейся Mia Boyka оказалась под угрозой краха после новой выходки

"Вонючие песни": карьера оскандалившейся Mia Boyka оказалась под угрозой краха после новой выходки
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Популярная певица, еще недавно собиравшая стадионы, оказалась на грани серьезного кризиса из-за одной-единственной песни, которая взбесила миллионы женщин.

Мария Бойко, более известная под псевдонимом Mia Boyka, снова оказалась в эпицентре грандиозного скандала. На этот раз 29-летняя артистка перешла дорогу феминисткам и защитникам женских прав. В социальных сетях развернулась настоящая кампания по "отмене" певицы. Поводом для ярости публики стал ее новый трек под названием "Экспонат". Слушатели уверены: песня откровенно дискредитирует женщин, сводя их роль к красивой игрушке и бездушному аксессуару для состоятельных мужчин.

Гневные комментарии лавиной обрушились на страницы звезды.

"Эти вонючие патриархальные песни, объективизирующие женщину, когда-нибудь закончатся?" — возмущаются разгневанные пользователи.

Сама Маша Бойко на критику реагирует с ледяным спокойствием, заявляя, что хейт ее совершенно не трогает. Однако тучи над головой исполнительницы сгущаются все сильнее.

Стоит напомнить, что путь Mia Boyka к славе буквально соткан из громких скандалов. Родившаяся в глухой деревни Ленинградской области, амбициозная девушка быстро поняла правила игры в шоу-бизнесе. В 2024 году она спровоцировала общероссийский скандал, когда прямо на сцене в Надыме довела до слез восьмилетнюю девочку-квадробера. Тогда на защиту ребенка встали Ксения Собчак, Егор Крид и Яна Рудковская, а на саму певицу обрушился шквал критического негатива.

Расплата не заставила себя ждать. На съемках шоу "50 хейтеров" популярная блогерша Фрося, надев маску кошки, подошла к певице и смачно плюнула ей в лицо. Это была публичная месть за униженного ребенка, которая мгновенно разлетелась по всем пабликам.

Но Бойко не сделала выводов. В начале 2026 года она вместе с певицей Sabi выпустила трек "Базовый минимум", где открыто пропагандировала отношение к мужчинам как к ходячим кошелькам. И вот теперь — новый выпад в виде "Экспоната". Песня хоть и влетела в мировой чарт Genius, но окончательно расколола аудиторию.

Известный музыкальный продюсер Павел Рудченко считает, что время детских игр для артистки прошло. По его мнению, Mia Boyka застряла в подростковом образе, который себя полностью исчерпал, и ей давно пора переходить на взрослую аудиторию.

В свою очередь, продюсер Сергей Дворцов напоминает, что шоу-бизнес — это аквариум с акулами, где выживают самые дерзкие. Он подтвердил, что у Бойко крайне тяжелый характер, но именно скандалы помогают ей держаться на плаву и привлекать богатых заказчиков.

Куда более тревожный вердикт выносят специалисты. Психолог Станислав Самбурский уверен, что певица просто научилась профессионально давить на болевые точки общества ради пиара. А демограф Дмитрий Донской и вовсе назвал творчество Mia Boyka опасным "демографическим оружием". По его словам, трансляция идеи о том, что любовь — это рыночная сделка, разрушает традиционные ценности, и такие песни нужно контролировать. Похоже, игры в плохую девчонку могут закончиться для артистки реальным бойкотом.

Шоу-бизнес в Telegram

25 июня 2026, 12:39
Миа Бойка. Фото: Youtube / @NewRadio
News.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Все на продажу, все напоказ": народ рвет на части устроившую смертельную вечеринку блогершу

Фото: Mauricio Jordan de Souza Coelho/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Фото: Torsten Becker/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Torsten Becker/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: uwe umsttter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

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