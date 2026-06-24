Собянин сообщил об отражении атаки уже шести БПЛА на подлете к столице

Экстренные службы работают на местах падения обломков БПЛА.

В Москве 24 июня сообщили об отражении атаки беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в "МАКС" написал, что системы противовоздушной обороны уничтожили несколько БПЛА, которые летели в сторону города.

Сначала глава Москвы сообщил о трех сбитых беспилотниках. Позже появилась информация еще о нескольких дронах. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Сергей Собянин уточнил, что городские службы выехали к местам, где обнаружили фрагменты сбитых аппаратов. Информации о пострадавших и серьезных разрушениях в приведенных источниках нет.

На фоне работы ПВО в Москве и Подмосковье временно менялась работа аэропорта Внуково. По данным Росавиации, воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с профильными органами. Такие меры вводят для безопасности полетов при ограничениях в воздушном пространстве. Поэтому пассажирам рекомендовали заранее проверять расписание и следить за уведомлениями авиакомпаний.

Первые данные о сбитом беспилотнике появились утром 24 июня. Затем мэр Москвы несколько раз обновлял информацию о работе ПВО. При этом экстренные службы продолжали обследовать места падения обломков.

Для жителей столицы такие сообщения прежде всего означают необходимость соблюдать стандартные меры осторожности. При обнаружении подозрительных предметов или фрагментов беспилотника нельзя приближаться к ним и пытаться самостоятельно их трогать. Кроме того, важно не публиковать в открытом доступе точные адреса работы ПВО и экстренных служб, чтобы не мешать специалистам.