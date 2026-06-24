Последняя тайна "Человека и закона": вдова Пиманова раскрыла секрет, который изменит раздел его миллионов

Внезапная смерть бессменного ведущего шоу "Человек и закон" Алексея Пиманова обнажила тайны, которые он тщательно скрывал при жизни.

Алексею Пиманову было всего 64 года. Известный журналист и продюсер до последнего нес колоссальную нагрузку, работая на износ. Он буквально разрывался между руководством медиахолдингом "Красная звезда", собственной продюсерской компанией и постоянными съемками. Сердце не выдержало такого ритма — причиной смерти стал острый инфаркт миокарда. Пиманов ушел, оставив после себя не только сотни документальных фильмов, но и серьезные вопросы о будущем его проектов и наследства.

Зрителей больше всего волнует судьба программы "Человек и закон", которую Пиманов вел целых тридцать лет. Проект закрывать не собираются — сейчас шоу находится на летних каникулах, но уже осенью вернется в эфир. Юридически бренд принадлежит телекомпании "Останкино", поэтому закрыть передачу из-за смерти ведущего нельзя.

Сейчас на Первом канале активно ищут замену мэтру. Главными претендентами называют его сыновей — Дениса и Артема. Денис давно работает главным режиссером программы и прекрасно знает всю внутреннюю кухню. Также на место ведущего рассматривают известного адвоката Павла Астахова. А вот слухи о возможном назначении Владислава Чижова телевизионщики называют маловероятными.

Настоящая сенсация грянула прямо во время прощания. Вдова журналиста, актриса Ольга Погодина, сквозь слезы призналась, что у них с Алексеем есть общая дочь. О существовании девочки раньше не знали ни коллеги, ни пресса. Это признание полностью меняет расклад сил в споре за наследство, ведь список претендентов первой очереди пополнился еще одним человеком.

У Пиманова осталась большая семья. От первого брака с Валерией Архиповой у него есть двое взрослых сыновей, которые работают на телевидении. Во втором браке с редактором Валентиной Ждановой он удочерил ее дочь Дарью, дав ей свою фамилию. В 2013 году Пиманов женился на Ольге Погодиной. Теперь делить имущество будут вдова, сыновья, приемная дочь и младшая наследница.

Юристы отмечают, что с недвижимостью проблем возникнуть не должно. Загородный дом в Подмосковье телеведущий оставил второй жене при разводе, а коттедж в Можайском районе принадлежит Ольге Погодиной — она купила его еще до свадьбы, так что в наследственную массу он не входит.

Главная борьба развернется за интеллектуальные права на телепередачи, фильмы и сериалы. Делить будут только ту половину бизнеса, которую Пиманов создал за время брака с Погодиной. Однако ситуацию могут сильно запутать бывшие жены. Если при прошлых разводах они не делили имущество официально через суд, то теперь имеют полное право потребовать свои доли. В таком случае процесс раздела медиаимперии может затянуться на годы и обернуться чередой громких судебных разбирательств.