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Суббота 20 июня

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Смертельный обман на маркетплейсах: популярный прибор в домах миллионов россиян оказался опасной пустышкой

Смертельный обман на маркетплейсах: популярный прибор в домах миллионов россиян оказался опасной пустышкой
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Миллионы людей по всей стране ежедневно доверяют свои жизни популярному бытовому прибору, даже не догадываясь, что держат в руках опасный фальсификат, способный довести до инфаркта.

Гипертония — это не просто головная боль, а коварный недуг, который врачи заслуженно называют "тихим убийцей". Люди, страдающие от скачков давления, привыкли контролировать свое состояние с помощью домашних электронных помощников. Но новое расследование Роскачества повергло медицинское сообщество в шок. Выяснилось, что рынок буквально наводнен нелегальными и смертельно опасными приборами, которые выдают случайные цифры вместо реальных показателей здоровья.

Масштаб катастрофы в домашней аптечке

Специалисты ведомства провели масштабную закупку автоматических тонометров 20 популярных торговых марок в крупнейших онлайн-аптеках и на маркетплейсах, где их ежедневно заказывают тысячи доверчивых покупателей. Результат проверки оказался удручающим: у 12 из 20 исследованных приборов вообще не оказалось регистрационного удостоверения Росздравнадзора.

В переводе с юридического языка на русский это означает, что больше половины тонометров на рынке продаются нелегально. Они не проходили клинических испытаний, их безопасность не доказана, а значит, они вообще не имеют права называться медицинскими изделиями. По сути, потребителям под видом жизненно важных приборов продают обычные пластиковые игрушки из Китая.

Смертельная погрешность на дисплее

Куда страшнее юридических нарушений оказалась точность работы этих гаджетов. Три популярные модели показали колоссальное отклонение от нормы. Их погрешность превысила критически допустимый порог в три миллиметра ртутного столба.

Кажется, что три единицы — это мелочь, но в кардиологии такая ошибка может стоить жизни. Ложные показания прибора ведут к неправильной оценке состояния и фатальным ошибкам в диагностике. Человек с реальным гипертоническим кризом может увидеть на экране "нормальное" давление, отказаться от вызова скорой помощи и получить обширный инсульт. И наоборот: абсолютно здоровый человек, напуганный завышенными цифрами на дисплее "лжетонометра", может принять горсть сильных таблеток и уронить давление до критического минимума, спровоцировав остановку сердца.

Ловушка за бесценок

Эксперты Роскачества выявили пугающую закономерность, которая напрямую связана с кошельками россиян. Главным сигналом опасности при покупке стала подозрительно низкая цена. Выяснилось, что ни один из девяти проверенных тонометров, стоивших дешевле 1000 рублей, не имел легальных документов и государственной регистрации.

Желание сэкономить на здоровье в данном случае превращается в смертельный аттракцион. Качественный медицинский датчик и откалиброванная манжета просто не могут стоить копейки. Покупая копеечный прибор на распродаже, люди платят за иллюзию контроля над собственным организмом.

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20 июня 2026, 11:24
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