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Вторник 23 июня

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"Все кончится плохо": Александр Мясников пришел в ужас от нового решения властей

"Все кончится плохо": Александр Мясников пришел в ужас от нового решения властей
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Революционное решение Минздрава, которое на первый взгляд кажется долгожданным подарком для миллионов пациентов, может на самом деле стать миной замедленного действия под всей системой национального здравоохранения.

Громкая новость пришла из недр ведомства: с 1 сентября 2026 года в России вступает в силу приказ, позволяющий делать МРТ без направления лечащего врача. Теперь ни терапевт, ни фельдшер, ни даже акушерка не будут стоять между человеком и высокотехнологичным сканером. Казалось бы — живи и радуйся, но известный телеврач Александр Мясников бьет в набат. По его мнению, это решение — колоссальная ошибка, которая приведет к непредсказуемым медицинским и экономическим последствиям.

Доктор признался, что поначалу даже не поверил сообщениям СМИ и лично отправился изучать текст документа. Увы, информация подтвердилась: "Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без направления лечащего врача". Для Мясникова этот вердикт прозвучал как приговор здравому смыслу.

Ловушка для ипохондриков

Главная беда, по мнению эксперта, кроется в так называемых находках "неясной клинической значимости". Современная медицина и так задыхается от вала информации, которую невозможно однозначно интерпретировать. Мы научились видеть мельчайшие детали внутри человеческого тела, но так и не поняли, что с ними делать, если они никак не влияют на жизнь пациента.

"Мы что-то видим, но оценить — влияет ли это на здоровье и прогноз пациента — не можем", — сокрушается врач. Он приводит в пример даже начальные стадии некоторых видов рака, которые могут протекать настолько благоприятно, что медики всерьез предлагают убрать из их названия пугающее слово "рак", чтобы не подвергать людей лишнему стрессу и агрессивному лечению. Но когда обыватель получает на руки снимок с непонятным пятнышком, остановить его уже невозможно.

Статистика против здравого смысла

Александр Мясников предупреждает: если каждый желающий отправится на МРТ, "найти что-нибудь" удастся практически у всех. Организм человека — не идеальная схема, и к определенному возрасту он обрастает особенностями, которые врачи называют случайными находками. Цифры, которые приводит доктор, просто ошеломляют:

  • Простая киста почки обнаруживается у 14% людей, а к 60 годам — почти у каждого второго;
  • Киста или гемангиома печени встречается у 15% населения;
  • Грыжа межпозвоночного диска, которая никак не беспокоит владельца, есть у 40% молодых людей и у 90% тех, кому за восемьдесят.

В итоге получается ситуация с тем самым "чемоданом без ручки": нести неудобно, а бросить жалко. Как только находка зафиксирована на бумаге, запускается чудовищный маховик. Начинаются бесконечные уточняющие анализы, болезненные биопсии и даже ненужные операции. Люди ложатся под нож хирурга, чтобы удалить то, что могло бы мирно существовать в их теле десятилетиями.

Экономическая воронка

Весь цивилизованный мир сегодня стремится ужесточить показания к дорогостоящим исследованиям. И дело не в жадности государств. Свободное МРТ способно просто "погрести" под собой медицину. Мясников ссылается на авторитетные исследования из журнала JAMA: затраты на "карусель ненужных обследований" в США уже сопоставимы с тратами на борьбу с реальными убийцами человечества — инфарктами, диабетом и онкологией.

Почти половина всех диагностических снимков содержит хотя бы одну случайную находку. Умножьте это на миллионы ипохондриков, и вы получите сотни миллиардов рублей, выброшенных в никуда. Эти деньги могли бы пойти на разработку новых лекарств или спасение детей, но они растворятся в оплате консультаций "по поводу кисты, которая никому не мешает".

Строгость во благо

Доктор Мясников сравнивает отношения врача и пациента с отношениями родителей и детей.

"Родители должны проявить строгость, иначе все кончится плохо. Идти на поводу у них нельзя, как бы ни хотелось", — уверен он.

Пациенты, конечно, будут рады возможности "провериться" без очередей и лишних бумажек, но за этой радостью скрывается прямая угроза их психическому и физическому спокойствию.

Приказ Минздрава Мясников называет непродуманным и вредным как для системы, так и для каждого отдельного гражданина. Телеврач надеется, что в ведомстве услышат его аргументы и дадут хотя бы внятные разъяснения, прежде чем маховик "свободной диагностики" будет запущен на полную мощность. Ведь в медицине, как и в жизни, иногда лучший способ помочь — это вовремя сказать "нет". Пока же нам остается только ждать 2026 года и надеяться, что здравый смысл все же возобладает над желанием угодить общественному мнению.

Шоу-бизнес в Telegram

23 июня 2026, 09:25
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