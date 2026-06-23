"Все кончится плохо": Александр Мясников пришел в ужас от нового решения властей

Громкая новость пришла из недр ведомства: с 1 сентября 2026 года в России вступает в силу приказ, позволяющий делать МРТ без направления лечащего врача. Теперь ни терапевт, ни фельдшер, ни даже акушерка не будут стоять между человеком и высокотехнологичным сканером. Казалось бы — живи и радуйся, но известный телеврач Александр Мясников бьет в набат. По его мнению, это решение — колоссальная ошибка, которая приведет к непредсказуемым медицинским и экономическим последствиям.
Доктор признался, что поначалу даже не поверил сообщениям СМИ и лично отправился изучать текст документа. Увы, информация подтвердилась: "Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без направления лечащего врача". Для Мясникова этот вердикт прозвучал как приговор здравому смыслу.
Ловушка для ипохондриков
Главная беда, по мнению эксперта, кроется в так называемых находках "неясной клинической значимости". Современная медицина и так задыхается от вала информации, которую невозможно однозначно интерпретировать. Мы научились видеть мельчайшие детали внутри человеческого тела, но так и не поняли, что с ними делать, если они никак не влияют на жизнь пациента.
"Мы что-то видим, но оценить — влияет ли это на здоровье и прогноз пациента — не можем", — сокрушается врач. Он приводит в пример даже начальные стадии некоторых видов рака, которые могут протекать настолько благоприятно, что медики всерьез предлагают убрать из их названия пугающее слово "рак", чтобы не подвергать людей лишнему стрессу и агрессивному лечению. Но когда обыватель получает на руки снимок с непонятным пятнышком, остановить его уже невозможно.
Статистика против здравого смысла
Александр Мясников предупреждает: если каждый желающий отправится на МРТ, "найти что-нибудь" удастся практически у всех. Организм человека — не идеальная схема, и к определенному возрасту он обрастает особенностями, которые врачи называют случайными находками. Цифры, которые приводит доктор, просто ошеломляют:
- Простая киста почки обнаруживается у 14% людей, а к 60 годам — почти у каждого второго;
- Киста или гемангиома печени встречается у 15% населения;
- Грыжа межпозвоночного диска, которая никак не беспокоит владельца, есть у 40% молодых людей и у 90% тех, кому за восемьдесят.
В итоге получается ситуация с тем самым "чемоданом без ручки": нести неудобно, а бросить жалко. Как только находка зафиксирована на бумаге, запускается чудовищный маховик. Начинаются бесконечные уточняющие анализы, болезненные биопсии и даже ненужные операции. Люди ложатся под нож хирурга, чтобы удалить то, что могло бы мирно существовать в их теле десятилетиями.
Экономическая воронка
Весь цивилизованный мир сегодня стремится ужесточить показания к дорогостоящим исследованиям. И дело не в жадности государств. Свободное МРТ способно просто "погрести" под собой медицину. Мясников ссылается на авторитетные исследования из журнала JAMA: затраты на "карусель ненужных обследований" в США уже сопоставимы с тратами на борьбу с реальными убийцами человечества — инфарктами, диабетом и онкологией.
Почти половина всех диагностических снимков содержит хотя бы одну случайную находку. Умножьте это на миллионы ипохондриков, и вы получите сотни миллиардов рублей, выброшенных в никуда. Эти деньги могли бы пойти на разработку новых лекарств или спасение детей, но они растворятся в оплате консультаций "по поводу кисты, которая никому не мешает".
Строгость во благо
Доктор Мясников сравнивает отношения врача и пациента с отношениями родителей и детей.
"Родители должны проявить строгость, иначе все кончится плохо. Идти на поводу у них нельзя, как бы ни хотелось", — уверен он.
Пациенты, конечно, будут рады возможности "провериться" без очередей и лишних бумажек, но за этой радостью скрывается прямая угроза их психическому и физическому спокойствию.
Приказ Минздрава Мясников называет непродуманным и вредным как для системы, так и для каждого отдельного гражданина. Телеврач надеется, что в ведомстве услышат его аргументы и дадут хотя бы внятные разъяснения, прежде чем маховик "свободной диагностики" будет запущен на полную мощность. Ведь в медицине, как и в жизни, иногда лучший способ помочь — это вовремя сказать "нет". Пока же нам остается только ждать 2026 года и надеяться, что здравый смысл все же возобладает над желанием угодить общественному мнению.