Как завоевать мужчину-Стрельца

Гороскоп совместимости знаков Гороскоп на ноябрь 2019 Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

Раскрыта причина гробового молчания семьи онкобольной Заворотнюк
Обратитесь к Порошенко: назван настоящий виновник позора Украины с туалетами
"Я детей не хотела": появление дочери не принесло счастья Ветлицкой
Попался на крючок: Путин и Меркель загнали Зеленского в ловушку
"Смерть будет мгновенной": проктолог поставил страшный диагноз извращенцу Панину
партнеры
Понедельник 25 ноября
Лента новостей
12:40
"Это хуже, чем сделать пакость": известный певец о конфликте Пугачевой и Агузаровой
12:23
В Подмосковье у пенсионера украли более 300 тысяч рублей
12:22
Как белая роза: россияне возлюбили Брежневу в эксцентричном наряде
12:09
На Красной площади открыли гастробар
12:06
Под Новгородом два человека заживо сгорели в доме
11:43
"Они запрыгают": Авербух дал шанс списанным со счетов Загитовой и Медведевой
11:42
В Приморье полуголый ребенок чистил крышу школы от снега
11:37
Связан с уголовниками: вскрылась неприятная правда о Зеленском
11:35
В Донбассе разоблачили бывшего мэра-шпиона
11:19
Сына-фрика Елены Яковлевой поймали и избили
11:17
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
11:10
"Клоп, который присосался к коллективу": новая версия развала "Уральских пельменей"
10:55
Пьяный житель Уфы ограбил полицейского
10:53
Зеленскому поставили жесткое условие
10:49
По следам Панина: Колдуна с накрашенными губами и в колготках сняли в центре города (фото)
10:40
Авиарейсы из Москвы в Хельсинки отменили из-за забастовки
10:37
Известный футболист разделся вместе с мужчиной на глазах возбужденной толпы (видео)
10:15
Волочкова без лифчика покалечилась в неожиданном месте
10:09
Медики назвали пять симптомов недостатка "солнечного" витамина
10:04
Пресняков возмущен проверкой на наркозависимость
09:50
Москвичей предупредили о резком понижении давления
09:38
Выходка Батрутдинова на шоу "План Б" стала сенсацией
09:35
Дочь показала Заворотнюк и поздравила с важной датой
09:26
Личный разговор Путина довел украинцев до исступления (видео)
09:21
Завязали со спиртным: Вайкуле сообщила подробности застолий с Пугачевой
09:20
Дворники устроили драку в центре Москвы
09:04
Стало известно о дочке Фриске и Шепелева
09:03
Жуткие кадры: гимнастка сорвалась с большой высоты во время представления
08:59
Меган Маркл и принца Гарри хотят лишить самого важного
08:45
Популярная певица найдена мертвой
08:35
Внешность кардинально изменившейся Агузаровой рассмотрели под микроскопом
08:28
Крутой оправдался за провал на "Евровидении"
08:22
У Эрнста родится четвертый ребенок
07:56
Первая женщина-ректор СПбГУ умерла от рака
06:35
"Уже не поможет": забитого Порошенко лишили главной надежды
05:42
"Врач сказал – хорош": Шнуров пожаловался на проблемы со здоровьем
02:35
"Я рыдаю": Ковальчук довела россиян до слез своими откровениями
23:10
"В единый кулак": Пригожин нашел жесткую управу на обидчиков Лепса
20:19
Похотливый Линдеманн набросился на Лободу
18:21
Скончался прославленный российский профессор
18:09
Умер исполнивший более 40 ролей в кино народный артист
17:36
Алибасов ошарашил словами о браке с Ротару
16:43
Потерявшие деньги россияне в бешенстве из-за ветреной Бузовой
16:08
Происходящее с ногами Волочковой стало шоком
15:19
Зеленскому сообщили о завершении президентства из-за омерзительного события
15:06
"Иди отсюда!": обласканный Басков послал Светлакова куда подальше
14:25
"Ее любят везде": оскандалившаяся Ротару нашла в России защитника
14:15
Стало известно о потере Виктории Бони
13:26
"Обделен с рождения": Семенович высказалась о сыне Шепелева
13:19
Пилот "Аэрофлота" умер сразу после экстренной посадки самолета
12:46
"Сюрприз!": Плющенко променял Рудковскую на телку
12:19
"Не трогайте Йосю": замотанный Пригожин заснул на глазах у публики
11:43
Символ новой любви: Лорак показала татуировку на интимном месте
11:37
"Вы меня задолбали!": Гузеева взорвалась из-за назойливых поклонников
11:08
"Нельзя столько жрать": Галкин и Пугачева сорвались в ресторане
10:22
"Не очень хорошо хлопали": капризная Вайкуле оплевала поклонников со сцены
10:21
Чернышев серьезно пострадал: помощница Заворотнюк сделала срочное заявление
08:03
Зеленский принял роковое решение для Украины
08:00
"Все пороки ее жизни налицо!": россияне жестко опустили постаревшую Андрейченко
08:00
Решетова решила увезти сына подальше от России
04:02
Найден идеальный способ повысить самооценку
02:02
Упрямой Маркл указали на ее место
00:05
Известная актриса скончалась в Испании
22:00
"Опять в трусах все спрятала?": оскандалившаяся Бочкарева возбудила пикантным фото
20:00
"Будто время стоит на месте": 68-летняя Ирина Алферова поразила красотой
18:00
Свидетель эскортного прошлого российских знаменитостей заговорил
17:17
Брежнева легла под капельницу после слухов о разводе
15:58
Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд
15:52
Любопытный Лукашенко попробовал девушек в Витебске
15:09
"Маленький мой": Киркоров публично поцеловал красавца Лазарева
14:25
Россиянам предложили проучить ушлую Ротару
14:11
"Водку и ствол в студию": Самбурскую высмеяли за новое увлечение
13:52
Это все Вайкуле: Пугачева оправдалась за высмеивание Лель
12:47
"Роковая красотка": Старшенбаум прикрыла обнаженную грудь
11:58
Зеленского пообещали лишить мужского достоинства и сослать в Ростов
11:49
Источающая пар Волочкова порубила любимую купель топором
11:09
Бузова оторвала Батрутдинова от жаждущих внимания красоток
10:26
Гагарина пристыдила Нагиева за разврат в эфире Первого канала
08:03
"Внезапно скончается": названа главная опасность для Лукашенко
06:28
Мать Юлии Началовой со слезами на глазах обратилась к народу
04:19
Шоу "Голос" 2019: команда Константина Меладзе
02:10
Знаменитый актер спас жизнь беспечному Ди Каприо
00:19
Шоу "Голос" 2019: команда Полины Гагариной
23:01
Пришел срок: Исаева прервала вынужденное молчание о наследии Началовой
21:55
Удаливший фото онкобольной Заворотнюк Чернышев заставил думать о страшном
21:50
"Ненавидит Путина": раскрыт страшный секрет Лукашенко
21:44
Откровения Седоковой вызвали ажиотаж
21:20
Сын требует 30 миллионов: вокруг жуткой смерти Дмитрия Марьянова не утихают страсти
21:12
Располневшая Кардашьян не влезает в любимый наряд
21:02
Житель Иркутской области ударил бывшую ножом и оставил умирать в лесу
20:48
"Ох, ты ж, мать честная!": голая Волочкова почернела от грязи
20:37
"Тотальная согласованность": Зеленский спасает проворовавшегося Порошенко
20:31
Создатель кинотеатра "Соловей" пообещал его возродить
20:15
"Стыдно об этом вспоминать": Подольская рассказала о грехах молодости
20:07
На Скабееву накинулись с грязной руганью
19:53
Соловьев вступился за бойца "Альфы" после скандального фильма Дудя
19:45
Ради денег: бывшая и нынешняя любовницы Тимати высказались о сотрудничестве
19:44
На МЦК произошел сбой
19:19
В Коми задержанный мужчина собирался застрелить полицейских
19:15
Развенчаны мифы о вреде кофе для сердца
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

На Красной площади открыли гастробар
Гагарина пристыдила Нагиева за разврат в эфире Первого канала
Бузова оторвала Батрутдинова от жаждущих внимания красоток
Источающая пар Волочкова порубила любимую купель топором
Зеленского пообещали лишить мужского достоинства и сослать в Ростов
Найден идеальный способ повысить самооценку
Гороскоп

Как завоевать мужчину-Стрельца

Фото: www.globallookpress.com
Вера Хубелашвили

Вера Хубелашвили блогер

 Астролог
Этот мужчина кажется открытым для любых отношений. Он с интересом рассматривает женщин и охотно с ними общается на интимные темы. Кажется, он полностью открыт. Стрельца не смутить и не застать врасплох. Он знает о непристойностях больше, чем кто-либо другой, а его язык подвешен так, что слова льются как песня.
прочитано 172 раза

"Даже если первое впечатление о Стрельце оказалось не слишком приятным, общение с ним убедит любую в том, что это замечательный человек. Она может сто раз на дню повторять себе, что этот мужчина – просто друг, но однажды дойдет до того, что они окажутся в одной постели. Как это произошло? Загадка! Одно объяснение – Стрелец", – говорит астролог Вера Хубелашвили.

Но вот ждать от него долгосрочных отношений не стоит. Он вовсе не хочет связывать жизнь с какой-то конкретной женщиной. Даже сложно объяснить, почему так происходит. Ну а как ему еще поступать, когда одна рыженькая, другая темненькая, у третьей очаровательная походка. Собрать бы всех – и в гарем. Вот это было бы идеальным решением для Стрельца. Однако такой возможности нет, так что приходится пуститься в любовные приключения.

Стрельцу искренне нравятся все женщины, с которыми он вступает в отношения, но он осознает, что в определенной степени это коллекционирование. Можно ручаться, что в свободное время он перечитывает по пальцам, со сколькими женщинами имел связь.

Мужчина-Стрелец не хочет обманывать ни себя, ни спутниц. Он мог бы выбрать какую-то одну и остановиться на ней. Но кому будет легче, если при этом он будет постоянно смотреть в сторону других?

И все же Стрельцы не остаются одинокими. Самые счастливые из них находят женщин, которые совмещают в себе самые любимые ими черты внешности и характера. Если женщина в нужный момент способна выглядеть ангелом, а в другой – суккубом, это лучший вариант для Стрельца. Ему нужна актриса, умеющая перевоплощаться. Он любит ролевые игры, и его партнершу не должно это смущать.

Некоторые мужчины ищут жену, которая стала бы им лучшим другом, другие желают найти неопытную девушку и стать для нее папочкой, третьи нуждаются во взрослой супруге, которая бы заботилась о них как мать. Но только Стрельцы хотят найти женщину, которая могла бы совместить в себе все эти роли. Когда ему тяжело, она пожалеет, когда он силен, она позволит о себе заботиться, в прочее время – они отличные друзья, союзники, два сапога пара.

Стрельцы – очень интересные люди. Они много знают и имеют огромное количество увлечений. Люди этого знака Зодиака легко перечислят наизусть все спутники Юпитера и без ошибок процитируют любимые сонеты Шекспира. И все бы ничего, но и к своей второй половинке они предъявляют такие же требования.

Стрелец постепенно, но все большей настойчивостью погружает любимого человека в свой мир, и отказаться от этого – значит затормозить отношения. Оскорбить то, что ему нравится, значит — оскорбить его. В конце концов он найдет другую, которая восхитится его интересами, и уже к ней потянется этот любвеобильный мужчина. Но и притвориться со Стрельцом не получится. Он приветствует только искренний интерес. Хотя достаточно наивен, чтобы его можно было ввести в заблуждение, Стрелец слишком обидчив, чтобы впоследствии, когда все вскроется, простить обман.

Путь к покорению мужчины-Стрельца

Со Стрельцом несложно переспать, но вот покорить его – совсем другое дело. Как же сделать так, чтобы на утро он не стал искать себе новый объект обожания? Начать стоит с того, что свидания с такими мужчинами нельзя проводить по шаблону. Посиделки в ресторанах не для них.

Лучше пригласить Стрельца в необычное место: на гребень скалы, в темный лес, на побережье, да хоть в заброшенный дом с привидениями – лишь бы с фантазией. Это должно быть переживание, которое запомнится не экзотическим названием домашнего салата, а неординарной обстановкой.

Стрельцы – прекрасные собеседники, но реально интересен им лишь тот разговор, который хоть как-то связан с их увлечениями. Большинство Стрельцов любят историю и путешествия, так что разговор о древних цивилизациях или достопримечательностях далекой страны с большой долей вероятности попадет в точку.

Будучи очень увлеченными женщинами, Стрельцы охотно говорят на разные интимные темы. Правда потом будет сложно переключить собеседника на что-то другое.

Важным этапом общения служит секс или хотя бы какой-то приближенный к нему интим. Без этого Стрелец посчитает вечер неудачным и вряд ли согласится на еще одну встречу, если у него появится хоть какая-нибудь альтернатива в следующий раз.

Нащупав темы, которые Стрельцу особенно интересны, можно возвращаться к ним снова и снова. Эффект всегда будет одинаков: полный восторга мужчина с энтузиазмом будет обсуждать интересные ему увлечения. А между тем потихоньку можно знакомить его со своим миром. Благодарный Стрелец, знающий, как это важно, обязательно постарается им проникнуться.

25 ноября 2019, 11:38

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Уже не поможет": забитого Порошенко лишили главной надежды
Зеленский принял роковое решение для Украины
Любопытный Лукашенко попробовал девушек в Витебске
"Безнаказанность развращает": Украинцы забросали Макрона и Меркель угрозами

Шоу-бизнес

Как белая роза: россияне возлюбили Брежневу в эксцентричном наряде
"Мне не хватает его всегда": интимное заявление Баскова о Киркорове
Меньшова после пластики стала неузнаваема
Маша Вебер снова встречается с ушедшим от Юлии Волковой бывшим мужем

Проишествия

Оторвалось шасси: видео экстренно севшего Boeing попало в Сеть
Последние данные о жуткой бойне в Благовещенске
Эксклюзив: проведена психиатрическая экспертиза доцента-расчленителя
Массовая драка руферов с охранниками из "Москва-Сити" попала на видео

Lifestyle

Известие о смерти актера Александра Михайлова вызвало шок
Известный музыкант и актер умер на 58-м году жизни
"Красиво сделано": Мединский высказался о скандальном фильме с Асмус
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
Шоу-бизнес

Стало известно о дочке Фриске и Шепелева

Анна Семенович передала разговор с воодушевленной певицей
Общество

Меган Маркл и принца Гарри хотят лишить самого важного

Монаршие особы оказались в затруднительном положении
Шоу-бизнес

Завязали со спиртным: Вайкуле сообщила подробности застолий с Пугачевой

Прибалтийская дива встретилась с Примадонной
Шоу-бизнес

"Я рыдаю": Ковальчук довела россиян до слез своими откровениями

Певица трогательно обратилась к маме

Гороскоп

Как завоевать мужчину-Стрельца
Совет на выходные
Как завоевать мужчину-Скорпиона
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Тотьмянина не могла найти себе места из-за рака
"Дом не купить": Туктамышева раскрыла доходы фигуристов
"Пошел спад": Загитова откровенно о жутком провале
"Наложили несколько швов": Овечкин отправил шайбу прямиком в лицо судьи (видео)

Регионы

Ездить опасно? Раскрыто слабое место Крымского моста
В Сети появилось видео спасения испугавшегося животного
Жуткие детали стрельбы в Благовещенске попали на видео
Напавшим на Крымский мост украинцам дали отпор
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru