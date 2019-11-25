Как завоевать мужчину-Стрельца

Этот мужчина кажется открытым для любых отношений. Он с интересом рассматривает женщин и охотно с ними общается на интимные темы. Кажется, он полностью открыт. Стрельца не смутить и не застать врасплох. Он знает о непристойностях больше, чем кто-либо другой, а его язык подвешен так, что слова льются как песня.

"Даже если первое впечатление о Стрельце оказалось не слишком приятным, общение с ним убедит любую в том, что это замечательный человек. Она может сто раз на дню повторять себе, что этот мужчина – просто друг, но однажды дойдет до того, что они окажутся в одной постели. Как это произошло? Загадка! Одно объяснение – Стрелец", – говорит астролог Вера Хубелашвили.

Но вот ждать от него долгосрочных отношений не стоит. Он вовсе не хочет связывать жизнь с какой-то конкретной женщиной. Даже сложно объяснить, почему так происходит. Ну а как ему еще поступать, когда одна рыженькая, другая темненькая, у третьей очаровательная походка. Собрать бы всех – и в гарем. Вот это было бы идеальным решением для Стрельца. Однако такой возможности нет, так что приходится пуститься в любовные приключения.

Стрельцу искренне нравятся все женщины, с которыми он вступает в отношения, но он осознает, что в определенной степени это коллекционирование. Можно ручаться, что в свободное время он перечитывает по пальцам, со сколькими женщинами имел связь.

Мужчина-Стрелец не хочет обманывать ни себя, ни спутниц. Он мог бы выбрать какую-то одну и остановиться на ней. Но кому будет легче, если при этом он будет постоянно смотреть в сторону других?

И все же Стрельцы не остаются одинокими. Самые счастливые из них находят женщин, которые совмещают в себе самые любимые ими черты внешности и характера. Если женщина в нужный момент способна выглядеть ангелом, а в другой – суккубом, это лучший вариант для Стрельца. Ему нужна актриса, умеющая перевоплощаться. Он любит ролевые игры, и его партнершу не должно это смущать.

Некоторые мужчины ищут жену, которая стала бы им лучшим другом, другие желают найти неопытную девушку и стать для нее папочкой, третьи нуждаются во взрослой супруге, которая бы заботилась о них как мать. Но только Стрельцы хотят найти женщину, которая могла бы совместить в себе все эти роли. Когда ему тяжело, она пожалеет, когда он силен, она позволит о себе заботиться, в прочее время – они отличные друзья, союзники, два сапога пара.

Стрельцы – очень интересные люди. Они много знают и имеют огромное количество увлечений. Люди этого знака Зодиака легко перечислят наизусть все спутники Юпитера и без ошибок процитируют любимые сонеты Шекспира. И все бы ничего, но и к своей второй половинке они предъявляют такие же требования.

Стрелец постепенно, но все большей настойчивостью погружает любимого человека в свой мир, и отказаться от этого – значит затормозить отношения. Оскорбить то, что ему нравится, значит — оскорбить его. В конце концов он найдет другую, которая восхитится его интересами, и уже к ней потянется этот любвеобильный мужчина. Но и притвориться со Стрельцом не получится. Он приветствует только искренний интерес. Хотя достаточно наивен, чтобы его можно было ввести в заблуждение, Стрелец слишком обидчив, чтобы впоследствии, когда все вскроется, простить обман.

Путь к покорению мужчины-Стрельца

Со Стрельцом несложно переспать, но вот покорить его – совсем другое дело. Как же сделать так, чтобы на утро он не стал искать себе новый объект обожания? Начать стоит с того, что свидания с такими мужчинами нельзя проводить по шаблону. Посиделки в ресторанах не для них.

Лучше пригласить Стрельца в необычное место: на гребень скалы, в темный лес, на побережье, да хоть в заброшенный дом с привидениями – лишь бы с фантазией. Это должно быть переживание, которое запомнится не экзотическим названием домашнего салата, а неординарной обстановкой.

Стрельцы – прекрасные собеседники, но реально интересен им лишь тот разговор, который хоть как-то связан с их увлечениями. Большинство Стрельцов любят историю и путешествия, так что разговор о древних цивилизациях или достопримечательностях далекой страны с большой долей вероятности попадет в точку.

Будучи очень увлеченными женщинами, Стрельцы охотно говорят на разные интимные темы. Правда потом будет сложно переключить собеседника на что-то другое.

Важным этапом общения служит секс или хотя бы какой-то приближенный к нему интим. Без этого Стрелец посчитает вечер неудачным и вряд ли согласится на еще одну встречу, если у него появится хоть какая-нибудь альтернатива в следующий раз.

Нащупав темы, которые Стрельцу особенно интересны, можно возвращаться к ним снова и снова. Эффект всегда будет одинаков: полный восторга мужчина с энтузиазмом будет обсуждать интересные ему увлечения. А между тем потихоньку можно знакомить его со своим миром. Благодарный Стрелец, знающий, как это важно, обязательно постарается им проникнуться.